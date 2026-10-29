Estado de SP tem queda de 33% nos latrocínios e 7,5% nos homicídios entre janeiro e setembro

O estado de São Paulo registrou queda de 7,5% nos homicídios dolosos entre janeiro e setembro deste ano, na comparação com o mesmo período de 2025. Os casos passaram de 1.817 para 1.680, uma redução de 137 ocorrências, segundo levantamento da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Na Grande São Paulo, a redução foi ainda mais expressiva, de 21,9%, com os registros passando de 373 para 291 casos.

O trabalho de investigação é uma das frentes de atuação da Polícia Civil para esclarecer crimes violentos e identificar os responsáveis. Em setembro, uma operação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) resultou na prisão de 11 investigados por homicídios e crimes sexuais. As capturas ocorreram em São Paulo, no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Norte, com o apoio das forças policiais locais.

Entre os casos investigados estava um homicídio ocorrido quase três décadas atrás. O suspeito foi localizado em Mossoró, no Rio Grande do Norte, após o trabalho de investigação permitir identificar seu endereço. A operação também levou à prisão de investigados por assassinatos mais recentes, incluindo um caso ocorrido em maio deste ano, na capital paulista.

“Cada investigação representa o compromisso de buscar respostas para as famílias das vítimas e responsabilizar os autores. Mesmo quando um crime aconteceu há muitos anos, nossas equipes continuam reunindo provas e trabalhando para esclarecer o que ocorreu”, destacou a diretora do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), delegada Ivalda Aleixo.

Menor número de latrocínios

Entre janeiro e setembro deste ano, São Paulo registrou 67 latrocínios (roubos seguidos de morte), o menor número da série histórica. Foram 34 casos a menos em comparação com o mesmo período de 2025, quando houve 101 registros, uma redução de 33,66%.

A redução dá continuidade a uma tendência observada nos últimos anos: em 2024, o estado contabilizou 131 ocorrências, número que caiu para 101 em 2025 (- 22,90%) e chegou a 67 em 2026 (- 48,85% em dois anos).

A queda nos latrocínios acompanha a redução dos roubos em geral, que passaram de 125.532 para 102.943 ocorrências nos nove primeiros meses do ano, uma diminuição de 22.589 casos.

Para o secretário da Segurança Pública, Osvaldo Nico Gonçalves, os resultados reforçam a importância do trabalho contínuo das Polícias Civil e Militar no combate aos crimes violentos e patrimoniais. “A redução dos latrocínios é um resultado importante para a segurança da população. O trabalho integrado das polícias, com ações de prevenção, investigação e prisão dos responsáveis, é fundamental para combater esses crimes e impedir que novas vítimas sejam feitas”, afirmou.

Grande São Paulo puxa queda nos latrocínios

A Grande São Paulo foi a região que registrou a maior queda no número de latrocínios nos primeiros nove meses do ano. O indicador passou de 29 para 8 casos, uma redução de 21 ocorrências. Na capital, foram registrados 23 casos neste ano, ante 28 em 2025, cinco a menos. Já no interior, os registros passaram de 44 para 36, uma queda de oito casos.