Dois homens são investigados diretamente pelo homicídio, enquanto um terceiro foi detido com uma pistola de calibre compatível com o utilizado no crime; vítima foi encontrada morta em estacionamento de supermercado.

A Polícia Civil prendeutrês homens suspeitos de envolvimento na morte de um boliviano, de 60 anos, na Zona Leste de São Paulo. , na Zona Leste de São Paulo. As prisões foram realizadas pelo Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP). Dois dos investigados, de 50 e 54 anos, são apontados como suspeitos de participação no homicídio. Já o terceiro, de 46 anos, foi detido após ser encontrado com uma pistola de calibre compatível com o utilizado no assassinato.

O crime aconteceu na madrugada de 11 de novembro, no Jardim Vila Formosa. Na tarde do mesmo dia, policiais militares encontraram o corpo da vítima no estacionamento externo de um supermercado, na Rua Rego Barros. O homem estava entre materiais recicláveis e apresentava um ferimento provocado por disparo de arma de fogo no rosto. A morte foi constatada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Na ocasião, a vítima ainda não havia sido identificada. O caso foi registrado como homicídio no 69º Distrito Policial (Teotônio Vilela), com apoio do DHPP nas investigações.

Segundo a Polícia Civil, o trabalho investigativo permitiu identificar dois suspeitos e obter mandados de prisão temporária e de busca e apreensão. Durante o cumprimento das ordens judiciais, os policiais apreenderam quatro celulares e um revólver, que tinha calibre diferente do utilizado no assassinato.

A partir dessa apreensão, os investigadores realizaram novas diligências e localizaram um terceiro homem, de 46 anos, que estava com uma pistola cujo calibre coincide com o da arma utilizada no homicídio.

De acordo com a diretora do DHPP, delegada Ivalda Aleixo, a localização da pistola foi um desdobramento importante da investigação. Os três homens foram encaminhados à 2ª Delegacia da Divisão de Homicídios, onde as armas e os aparelhos celulares foram apreendidos.

Os suspeitos serão apresentados em audiência de custódia. A Polícia Civil continua investigando o caso para esclarecer as circunstâncias do assassinato e a participação de cada um dos detidos.