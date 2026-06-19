Presos são flagrados cometendo crimes durante saída temporária em SP

Ação da Polícia Penal reforça fiscalização para retorno dos detentos na tentativa de impedir a entrada de materiais iícitos nas unidades prisionais do Estado

Neste mês, o benefício da saída temporária foi autorizado para 28.498 detentos do regime semiaberto em todo o Estado de São Paulo, no período de 16 a 23 de junho de 2026. Até o momento, durante a atual saidinha, foram registrados seis novos crimes praticados por beneficiados, 18 casos de rompimento de tornozeleira eletrônica e nove ocorrências de descumprimento das regras impostas pela Justiça.

A SAP ressalta que os números ainda podem sofrer alterações em razão de novas decisões judiciais ou da atualização das ocorrências registradas ao longo do período de retorno dos custodiados às unidades prisionais.

A Secretaria da Administração Penitenciária destaca que a concessão para ir às ruas é uma atribuição exclusiva do Poder Judiciário, conforme previsto na Lei de Execução Penal.

Retorno às penitenciárias

A Polícia Penal do Estado de São Paulo completou um ano da Operação Retorno Seguro com resultados expressivos no combate à entrada de materiais ilícitos nos presídios paulistas. Criada em março de 2025, a iniciativa intensifica a fiscalização durante o retorno de detentos beneficiados pela saída temporária e já resultou na apreensão de mais de 57 quilos de drogas e centenas de aparelhos celulares.

De acordo com o balanço consolidado pela Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), os policiais penais impediram, ao longo dos últimos 12 meses, a entrada de 51 quilos de maconha, 6 quilos de cocaína, 174 gramas de haxixe, 103 unidades de drogas sintéticas e 272 celulares que seriam levados para dentro das unidades prisionais.

As apreensões ocorreram tanto com custodiados que retornavam ao sistema prisional após o benefício da saída temporária quanto em áreas externas dos estabelecimentos penais. Segundo a SAP, parte dos materiais encontrados escondidos nos arredores dos presídios possivelmente seria recuperada posteriormente por presos do regime semiaberto durante atividades laborais realizadas nessas áreas.

Todo o material coletado foi encaminhado para os procedimentos administrativos e legais cabíveis, incluindo registro de boletim de ocorrência, envio para perícia da Polícia Técnico-Científica e instauração de processos disciplinares nas unidades onde os fatos foram registrados.

Fiscalização reforçada

Para impedir o ingresso de objetos proibidos, a Polícia Penal utiliza equipamentos de alta tecnologia, como escâneres corporais e aparelhos de raio X instalados nas unidades prisionais. Além disso, os agentes recebem treinamento específico para realização de revistas e contam com o apoio de cães farejadores especializados na localização de drogas e outros materiais ilícitos.

A Operação Retorno Seguro é realizada em todas as saídas temporárias e envolve dezenas de policiais penais de diversas regiões do Estado, além das equipes cinotécnicas. O objetivo é vistoriar o perímetro externo dos presídios do regime semiaberto e reforçar a segurança durante o retorno dos beneficiados.