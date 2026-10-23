São Paulo e região metropolitana registram 17 corpos encontrados desde setembro

Último corpo foi localizado no bairro do Rio Pequeno, na zona oeste da capital, e será investigado pelo DHPP; 16 ocorrências são investigadas como homicídios, enquanto uma ainda não tem essa classificação

Ao menos 17 corpos foram encontrados em diferentes regiões da capital paulista e da Grande São Paulo desde o início de setembro. O caso mais recente com sinais de violência foi registrado na noite de quinta-feira (22), no bairro do Rio Pequeno, na zona oeste da capital. A ocorrência será investigada pelo Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

O caso anterior, registrado na zona sul, envolveu a vítima identificada como Jean Victor Sousa Guimarães. Ele foi encontrado em um terreno baldio na Rua Paulo da Silva, no Jardim do Lago, com as mãos amarradas e a cabeça envolvida por um saco plástico.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados para averiguar uma situação suspeita e localizaram o corpo em uma área utilizada para o descarte irregular de entulho. Imagens de câmeras de segurança analisadas durante as primeiras diligências mostram um carro Renault Sandero preto parando nas proximidades. Quatro homens desembarcam, retiram o corpo do porta-malas e o jogam no terreno.

O levantamento preliminar da perícia identificou cinco lesões aparentemente compatíveis com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo, além de uma lesão na região da testa. A causa da morte deverá ser confirmada por exames necroscópicos.

Segundo informações obtidas com familiares pela Polícia Civil, Jean havia saído de casa na quarta-feira (21), por volta das 14h, e não foi mais visto. A investigação considera, preliminarmente, que ele possa ter sido morto em outro local e levado posteriormente até o terreno onde foi encontrado. Até a conclusão do boletim, os responsáveis pelo crime não haviam sido identificados.

O caso é investigado como homicídio. A polícia busca identificar o veículo utilizado no transporte do corpo e os quatro homens registrados pelas câmeras.

16 casos são investigados como homicídios

Apesar de os 17 corpos terem sido encontrados desde o início de setembro, nem todas as ocorrências são tratadas como homicídios. Conforme o levantamento atualizado, 16 casos estão sob investigação com essa classificação desde 10 de setembro.

A distribuição é a seguinte:

14 casos na capital paulista, investigados pelo DHPP;

1 caso em Itapecerica da Serra;

1 caso em Diadema;

1 caso em São Bernardo do Campo.

Uma ocorrência ainda não está classificada como homicídio. Ela pode envolver uma morte suspeita sem sinais aparentes de violência, suicídio ou outra circunstância que ainda precisa ser esclarecida.

Caso no Rio Pequeno será investigado pelo DHPP

Na noite de quinta-feira (22), um corpo foi encontrado no bairro do Rio Pequeno, também na capital paulista. O caso será investigado pelo DHPP, que deverá apurar as circunstâncias da morte e verificar a eventual existência de indícios de violência.

Até o momento, não há elementos suficientes para afirmar que essa ocorrência esteja relacionada aos demais casos. A polícia deverá aguardar os exames periciais e necroscópicos para esclarecer a causa da morte.

A apuração considera, portanto, o total de 17 corpos encontrados e, separadamente, os 16 registros oficialmente investigados como homicídios. A distinção é importante porque a localização de um cadáver, por si só, não significa que tenha ocorrido um crime.