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David de Tarso

SP chega a quase 19 mil prisões em julho e bate maior marca para o mês desde 2020

Resultado reflete aumento da produtividade policial, com crescimento das prisões em flagrante e maior apreensão de armas
David de Tarso

David de Tarso

Movimentação dos homens da força tarefa
Buscas por fugitivos do Presídio Federal de Mossoro-RN JOSÉ ALDENIR/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO

O estado de São Paulo registrou 18.805 prisões de adultos e apreensões de menores infratores em julho, o maior número para o mês desde 2020. O resultado representa um aumento de 1,7% em relação às 18.488 ocorrências registradas no mesmo mês do ano passado, de acordo com dados da Secretaria da Segurança Pública.

As prisões em flagrante foram as que mais contribuíram para o crescimento, passando de 10.350 para 10.929, alta de 5,6%. Também houve aumento nas apreensões de infratores por mandado judicial, de 192 para 230, crescimento de 19,8%.

O interior paulista concentrou a maior parte das prisões em julho, com 12 mil ocorrências, 6,5% a mais que as 11.266 registradas no mesmo mês de 2025. Na Grande São Paulo, foram 2.930 prisões ante 2.889 no ano passado, alta de 1,4%.

No acumulado de janeiro a julho, as forças de segurança realizaram 129.281 detenções em todo o estado. O número já supera o total registrado nos primeiros sete meses do ano anterior, quando foram contabilizadas 128.483 ocorrências.

“Cada prisão representa um criminoso a menos nas ruas e contribui diretamente para a redução dos crimes. O aumento das prisões em flagrante mostra que estamos presentes no momento certo para impedir que o crime aconteça”, diz o secretário da Segurança Pública, delegado Osvaldo Nico Gonçalves.

Além do trabalho de inteligência e da integração das forças de segurança, o aumento da produtividade policial também está relacionado ao uso de tecnologia, por meio do programa Muralha Paulista. “A iniciativa ampliou a capacidade de localização de foragidos com o uso de reconhecimento facial integrado às câmeras instaladas em diversos pontos da cidade”, reforça o secretário executivo, coronel Henguel Ricardo Pereira.

Mais de 1,2 mil armas ilegais

A atuação das polícias também resultou na retirada de mais armas de fogo ilegais de circulação. Em julho, 1.237 armamentos foram apreendidos em todo o estado, alta de 25,7% em relação ao mesmo mês do ano passado. Entre as armas recolhidas, estavam 21 fuzis.

Na capital, foram apreendidas 317 armas contra 223 em julho de 2025, um aumento de 42,1%. Na Grande São Paulo, o número passou de 134 para 166, alta de 23,8%. No interior, foram 754 apreensões ante 627 no ano passado, crescimento de 20,2%.

As forças de segurança também apreenderam 17,5 toneladas de drogas em julho, sendo 12 toneladas de maconha e 2,6 toneladas de cocaína. Na capital, a apreensão de entorpecentes quase dobrou, passando de 2,9 para 5,7 toneladas, alta de 93%. Na Grande São Paulo, o volume passou de 1,2 para 1,4 tonelada, aumento de 10,9%.

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