São Paulo tem alerta de tempestade para este domingo; veja áreas afetadas

O Inmet também avisa para queda de granizo, com risco de corte de energia elétrica, alagamentos e quedas de árvores

Há possibilidade de que a chuva chegue até 100 mm no dia

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alertou neste domingo (20) para risco de tempestade com perigo para várias regiões paulistas. Há possibilidade de que a chuva chegue até 100 mm no dia e que ventos intensos atinjam até 100 km/h. O Inmet também avisa sobre queda de granizo, com risco de corte de energia elétrica, alagamentos e quedas de árvores.

De acordo com o instituto, as áreas afetadas pelo alerta de tempestade com perigo são as regiões de Bauru, Presidente Prudente, Marília, Itapetininga, Litoral Sul Paulista e Macro Metropolitana Paulista. Os Estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul também estão sob alerta.

Há ainda alerta de tempestades de menor intensidade em outras regiões de São Paulo. Neste caso, a previsão é de chuva de até 50 mm no dia e de ventos de até 60 km/h. O risco de cortes de energia elétrica, alagamentos e galhos de árvores é baixo.

Para esse alerta, as regiões paulistas afetadas são: Presidente Prudente, Bauru, Araçatuba, Marília, Itapetininga, Assis, Marília, Litoral Sul Paulista e Macro Metropolitana Paulista. Veja o mapa abaixo, que mostra as áreas afetadas no período da manhã (à esquerda) e a partir do período da tarde (à direita).

As populações que moram nessas regiões devem ficar atentas em caso de rajadas de vento. Não é recomendado se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de quedas e de descargas elétricas. Também não se recomenda estacionar veículos próximos a torres de transmissão e a placas de propaganda.

Em caso de situações de risco, ligue para a Defesa Civil (199) ou para o Corpo de Bombeiros (193).