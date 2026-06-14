Como as organizações terroristas valem-se do cibercrime?
As organizações terroristas modernas utilizam o ciberespaço de diversas formas. Em muitos casos, a tecnologia não substitui suas atividades tradicionais, mas amplia seu alcance, reduz custos operacionais e dificulta a atuação das autoridades.
- Financiamento por meio de crimes digitais
Uma das principais utilizações do cibercrime é a obtenção de recursos financeiros.
Exemplos incluem:
- Golpes de phishing contra empresas e cidadãos;
- Fraudes bancárias eletrônicas;
- Clonagem de cartões;
- Extorsão digital;
- Ataques de ransomware;
- Roubo de credenciais corporativas.
Imagine um grupo criminoso que invade uma empresa e exige US$ 1 milhão para devolver o acesso aos sistemas. Esse dinheiro pode ser utilizado para financiar outras atividades ilícitas, aquisição de equipamentos, logística e expansão da organização.
2. Lavagem de dinheiro com criptomoedas
As criptomoedas oferecem rapidez e alcance global.
Organizações podem:
- Receber recursos de apoiadores;
- Ocultar a origem de valores ilícitos;
- Movimentar dinheiro entre países;
- Utilizar mixers e outras técnicas para dificultar rastreamento.
Embora as ferramentas de análise blockchain tenham evoluído muito, as criptomoedas ainda representam um desafio para investigadores em diversos cenários.
3. Recrutamento e propaganda online
A internet tornou-se uma poderosa ferramenta de influência.
Grupos extremistas e terroristas já utilizaram:
- Redes sociais;
- Aplicativos de mensagens;
- Fóruns online;
- Plataformas de compartilhamento de vídeo.
O objetivo pode ser recrutar membros, disseminar ideologias, captar recursos ou ampliar sua influência.
4. Comunicação segura
Aplicativos com criptografia ponta a ponta permitem comunicações mais difíceis de serem interceptadas.
Entre as práticas observadas por autoridades ao redor do mundo estão:
- Uso de mensagens temporárias;
- Compartilhamento de arquivos criptografados;
- Utilização de VPNs;
- Uso da rede Tor para ocultação de identidade.
5. Inteligência e coleta de informações (OSINT)
Fontes abertas fornecem uma enorme quantidade de informações.
Organizações podem utilizar:
- Redes sociais;
- Sites governamentais;
- Bases públicas;
- Imagens de satélite;
- Dados vazados na internet.
Essas informações podem ser usadas para entender rotinas, identificar alvos ou mapear organizações.
6. Ataques contra infraestruturas críticas
Em cenários mais sofisticados, grupos podem tentar atingir:
- Sistemas elétricos;
- Telecomunicações;
- Transportes;
- Hospitais;
- Instituições financeiras.
Embora ataques desse tipo geralmente exijam capacidades técnicas avançadas, autoridades de
diversos países tratam esse risco como uma preocupação crescente.
7. Desinformação e operações psicológicas
A internet permite disseminar informações em larga escala.
Alguns grupos utilizam:
- Perfis falsos;
- Bots;
- Campanhas coordenadas;
- Conteúdo manipulado.
O objetivo pode ser gerar medo, confusão, polarização social ou enfraquecer a confiança em instituições.
8. Compra de serviços criminosos na Dark Web
Hoje existe um verdadeiro mercado clandestino digital.
É possível encontrar serviços como:
- Malware sob demanda;
- Credenciais roubadas;
- Documentos falsificados;
- Infraestrutura para ataques;
- Serviços de lavagem de dinheiro.
Isso reduz significativamente a necessidade de conhecimentos técnicos avançados por parte da organização.
Por que isso preocupa a cibersegurança?
A convergência entre terrorismo, crime organizado e cibercrime cria um cenário em que ameaças físicas e digitais se misturam.
Um grupo pode, ao mesmo tempo:
- Financiar-se por meio de fraudes digitais;
- Utilizar criptomoedas para movimentar recursos;
- Recrutar membros pelas redes sociais;
- Coletar inteligência em fontes abertas;
Realizar campanhas de desinformação.
- Financiar-se por meio de fraudes digitais;
- Utilizar criptomoedas para movimentar recursos;
- Recrutar membros pelas redes sociais;
- Coletar inteligência em fontes abertas;
- Realizar campanhas de desinformação.
Por isso, equipes de cibersegurança, inteligência, investigação digital e compliance passaram a monitorar não apenas hackers tradicionais, mas também organizações criminosas e terroristas que utilizam o ambiente digital como multiplicador de suas capacidades operacionais.
Em outras palavras, o ciberespaço tornou-se um dos principais ambientes de apoio, financiamento, comunicação e influência para organizações terroristas do século XXI.
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