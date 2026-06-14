Como as organizações terroristas valem-se do cibercrime?

Uma das principais utilizações do cibercrime é a obtenção de recursos financeiros

As organizações terroristas modernas utilizam o ciberespaço de diversas formas. Em muitos casos, a tecnologia não substitui suas atividades tradicionais, mas amplia seu alcance, reduz custos operacionais e dificulta a atuação das autoridades.

Financiamento por meio de crimes digitais

Uma das principais utilizações do cibercrime é a obtenção de recursos financeiros.

Exemplos incluem:

Golpes de phishing contra empresas e cidadãos;

Fraudes bancárias eletrônicas;

Clonagem de cartões;

Extorsão digital;

Ataques de ransomware;

Roubo de credenciais corporativas.



Imagine um grupo criminoso que invade uma empresa e exige US$ 1 milhão para devolver o acesso aos sistemas. Esse dinheiro pode ser utilizado para financiar outras atividades ilícitas, aquisição de equipamentos, logística e expansão da organização.

2. Lavagem de dinheiro com criptomoedas

As criptomoedas oferecem rapidez e alcance global.

Organizações podem:

Receber recursos de apoiadores;

Ocultar a origem de valores ilícitos;

Movimentar dinheiro entre países;

Utilizar mixers e outras técnicas para dificultar rastreamento.

Embora as ferramentas de análise blockchain tenham evoluído muito, as criptomoedas ainda representam um desafio para investigadores em diversos cenários.

3. Recrutamento e propaganda online



A internet tornou-se uma poderosa ferramenta de influência.

Grupos extremistas e terroristas já utilizaram:

Redes sociais;

Aplicativos de mensagens;

Fóruns online;

Plataformas de compartilhamento de vídeo.

O objetivo pode ser recrutar membros, disseminar ideologias, captar recursos ou ampliar sua influência.

4. Comunicação segura

Aplicativos com criptografia ponta a ponta permitem comunicações mais difíceis de serem interceptadas.

Entre as práticas observadas por autoridades ao redor do mundo estão:

Uso de mensagens temporárias;

Compartilhamento de arquivos criptografados;

Utilização de VPNs;

Uso da rede Tor para ocultação de identidade.

5. Inteligência e coleta de informações (OSINT)

Fontes abertas fornecem uma enorme quantidade de informações.

Organizações podem utilizar:

Redes sociais;

Sites governamentais;

Bases públicas;

Imagens de satélite;

Dados vazados na internet.

Essas informações podem ser usadas para entender rotinas, identificar alvos ou mapear organizações.

6. Ataques contra infraestruturas críticas

Em cenários mais sofisticados, grupos podem tentar atingir:

Sistemas elétricos;

Telecomunicações;

Transportes;

Hospitais;

Instituições financeiras.

Embora ataques desse tipo geralmente exijam capacidades técnicas avançadas, autoridades de

diversos países tratam esse risco como uma preocupação crescente.

7. Desinformação e operações psicológicas

A internet permite disseminar informações em larga escala.

Alguns grupos utilizam:

Perfis falsos;

Bots;

Campanhas coordenadas;

Conteúdo manipulado.

O objetivo pode ser gerar medo, confusão, polarização social ou enfraquecer a confiança em instituições.

8. Compra de serviços criminosos na Dark Web

Hoje existe um verdadeiro mercado clandestino digital.

É possível encontrar serviços como:

Malware sob demanda;

Credenciais roubadas;

Documentos falsificados;

Infraestrutura para ataques;

Serviços de lavagem de dinheiro.

Isso reduz significativamente a necessidade de conhecimentos técnicos avançados por parte da organização.

Por que isso preocupa a cibersegurança?

A convergência entre terrorismo, crime organizado e cibercrime cria um cenário em que ameaças físicas e digitais se misturam.

Um grupo pode, ao mesmo tempo:

Financiar-se por meio de fraudes digitais;

Utilizar criptomoedas para movimentar recursos;

Recrutar membros pelas redes sociais;

Coletar inteligência em fontes abertas;

Realizar campanhas de desinformação.

Financiar-se por meio de fraudes digitais;

Utilizar criptomoedas para movimentar recursos;

Recrutar membros pelas redes sociais;

Coletar inteligência em fontes abertas;

Realizar campanhas de desinformação.

Por isso, equipes de cibersegurança, inteligência, investigação digital e compliance passaram a monitorar não apenas hackers tradicionais, mas também organizações criminosas e terroristas que utilizam o ambiente digital como multiplicador de suas capacidades operacionais.

Em outras palavras, o ciberespaço tornou-se um dos principais ambientes de apoio, financiamento, comunicação e influência para organizações terroristas do século XXI.

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