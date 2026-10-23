Polícia Civil identifica 10 autores de mortes relacionadas a quatro corpos encontrados na capital

A Secretaria da Segurança Pública do estado de São Paulo confirmou nesta sexta-feira (23) que a Polícia Civil já solicitou as prisões de oito adultos e a apreensão de dois adolescentes envolvidos nos homicídios de quatro dos corpos encontrados na capital entre os dias 5 de setembro e 22 de outubro. Quatro pessoas são suspeitas de um dos assassinatos, três de outro, mais dois de um terceiro crime e um foi identificado como autor de um quarto homicídio. A secretaria ressalta que não há ligação, até o momento, entre os casos.

“Esses quatro casos já foram elucidados pelo DHPP [Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa], que segue trabalhando para identificar a autoria e prender os responsáveis por cada um dos demais crimes. Além disso, o delegado-geral, Artur Dian, determinou o reforço de equipes de outros três departamentos nas investigações dos demais casos”, frisou o secretário Osvaldo Nico Gonçalves.

De acordo com a diretora do DHPP, Ivalda Aleixo, não há elementos que indiquem ligação entre as ocorrências ou uma mesma autoria, até o momento.

“Os casos apresentam dinâmicas e circunstâncias distintas. O uso de sacos plásticos ou tecidos em alguns deles, o que, isoladamente, não permite estabelecer relação entre os fatos”, explica.

Atualização

A Polícia Civil confirmou nesta sexta que são investigados como homicídios os casos relacionados a 17 corpos encontrados em São Paulo e três municípios da região metropolitana, entre os dias 5 de setembro e 22 de outubro, sendo 14 na capital (todos investigados pelo DHPP), um em Itapecerica da Serra, um em Diadema e um em São Bernardo do Campo – esses três investigados pelos setores de homicídios das delegacias seccionais de cada cidade.

Entre os casos investigados pelo DHPP está o encontro de um corpo no Rio Pequeno, na noite desta quinta-feira (22). As outras duas ocorrências registradas nesta quinta-feira (22), nas zonas oeste e leste da capital, são investigadas pelo 7º DP (Lapa) e pelo 69º DP (Teotônio Vilela) como mortes suspeitas. As vítimas não apresentavam sinais de violência, e as investigações aguardam os resultados dos laudos periciais já requisitados para esclarecer as circunstâncias das mortes.