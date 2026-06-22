Chicago tem fim de semana sangrento com 7 mortos e 38 feridos em tiroteios

O episódio mais grave aconteceu durante as celebrações do Juneteenth, feriado que marca o fim da escravidão nos Estados Unidos

A violência armada voltou a colocar Chicago no centro do debate sobre segurança pública nos Estados Unidos. Uma série de tiroteios registrados ao longo do fim de semana deixou pelo menos sete mortos e 38 feridos na terceira maior cidade americana, segundo a polícia local. Os casos ocorreram entre a noite de sexta-feira (19) e o domingo (21), em pelo menos duas dezenas de ocorrências diferentes espalhadas por diversos bairros.

O episódio mais grave aconteceu durante as celebrações do Juneteenth, feriado que marca o fim da escravidão nos Estados Unidos. Na noite de sexta-feira, um veículo utilitário esportivo, um SUV, se aproximou de uma multidão reunida no lado sul da cidade. Duas pessoas dentro do carro abriram fogo contra o grupo e fugiram logo em seguida. Pelo menos 12 pessoas, com idades entre 17 e 47 anos, foram baleadas. Algumas vítimas ficaram em estado grave. Até agora, ninguém foi preso.

O prefeito de Chicago, Brandon Johnson, classificou a violência como inaceitável e prometeu que os responsáveis serão levados à Justiça. O ataque ocorreu justamente em um fim de semana de celebração para a comunidade negra americana e próximo aos eventos ligados à inauguração do novo Centro Presidencial Barack Obama na cidade.

A sequência de crimes também provocou repercussão política nacional. O presidente Donald Trump voltou a defender uma intervenção federal em Chicago e criticou o governador de Illinois, JB Pritzker. Em publicação na rede Truth Social, Trump afirmou que poderia transformar Chicago em uma cidade segura em pouco tempo caso recebesse apoio para atuar diretamente no combate ao crime.

Apesar do fim de semana violento, autoridades destacam que os índices gerais de criminalidade e homicídios em Chicago vêm registrando queda nos últimos anos, acompanhando uma tendência observada em várias cidades americanas. Ainda assim, os números deste fim de semana reforçam o desafio enfrentado pela cidade para conter a violência armada, especialmente durante os meses de verão, período historicamente marcado pelo aumento dos crimes violentos.