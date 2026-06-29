Copa do Mundo reacende paixão dos norte-americanos pelo futebol

A Copa do Mundo de 2026 está provocando uma transformação rara nos Estados Unidos. O país, tradicionalmente dominado por esportes como futebol americano, basquete, beisebol e hóquei, vive uma verdadeira explosão de interesse pelo futebol graças ao Mundial disputado em casa e ao desempenho acima das expectativas da seleção americana.



O torneio deste ano já entrou para a história por ser o primeiro com 48 seleções e 104 partidas, além de ser realizado simultaneamente em Estados Unidos, Canadá e México. Do total de jogos, 78 ocorrem em solo americano, consolidando o país como o principal palco da competição.

Mas o que chama a atenção não é apenas o futebol nos estádios. Em cidades-sede espalhadas pelo país, a Copa se transformou em um grande evento cultural.

Em Boston, torcedores escoceses lotaram bares e áreas turísticas. Em Miami, brasileiros transformaram praias, avenidas e pontos turísticos em verdadeiras extensões das arquibancadas. Em Seattle, milhares de torcedores americanos participaram de marchas organizadas até os estádios, reproduzindo uma tradição comum em países apaixonados por futebol. O resultado é uma atmosfera internacional raramente vista nos Estados Unidos.

O sucesso da seleção americana também ajuda a explicar o fenômeno. Os Estados Unidos estrearam goleando o Paraguai por 4 a 1 e depois venceram a Austrália por 2 a 0, garantindo a classificação antecipada para a fase eliminatória. Na última rodada da fase de grupos, a equipe perdeu por 3 a 2 para a Turquia em Los Angeles, mas o resultado teve pouco impacto, já que os americanos já haviam assegurado a liderança do Grupo D.

Agora, a seleção americana enfrentará a Bósnia e Herzegovina na fase de mata-mata, marcada para o dia 1º de julho, no Levi’s Stadium, em Santa Clara, Califórnia. A equipe europeia avançou após conquistar quatro pontos na fase de grupos, incluindo uma vitória importante sobre o Catar.

O confronto é visto por analistas como uma das melhores oportunidades da seleção americana para alcançar as oitavas de final e sonhar com uma campanha histórica. A última vez que os Estados Unidos chegaram tão longe em uma Copa do Mundo foi em 2002, quando alcançaram as quartas de final.

O entusiasmo popular também tem sido impulsionado pelo retorno de estrelas como Christian Pulisic, principal nome da equipe americana, que voltou aos gramados após se recuperar de lesão e foi recebido com entusiasmo pelos torcedores durante a partida contra a Turquia.

Especialistas em marketing esportivo avaliam que a Copa de 2026 pode marcar um divisor de águas para o futebol nos Estados Unidos. A Major League Soccer, a MLS, já vinha registrando crescimento de público, investimentos e audiência nos últimos anos. Agora, com estádios lotados, ampla cobertura da mídia e a seleção avançando na competição, o esporte alcança um nível de visibilidade sem precedentes.

A festa também acontece fora dos gramados. Hotéis, restaurantes, bares e atrações turísticas nas cidades-sede registram aumento no movimento graças à chegada de centenas de milhares de visitantes internacionais. A presença de torcedores de dezenas de nacionalidades transformou o Mundial em um dos maiores eventos turísticos já realizados no país.

Com os Estados Unidos celebrando em 2026 os 250 anos da independência americana, uma campanha histórica da seleção nacional ganha ainda mais simbolismo. Pela primeira vez em muito tempo, milhões de americanos continuam acompanhando o torneio não apenas porque estão sediando a Copa, mas porque acreditam que sua seleção pode ir mais longe.

E se os resultados continuarem positivos, a Copa de 2026 poderá ser lembrada não apenas como o Mundial realizado na América do Norte, mas como o torneio que finalmente consolidou o futebol como um dos grandes esportes dos Estados Unidos.