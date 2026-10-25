Direita vence eleição antecipada e tira centro-esquerda do poder em província do Canadá

Enquanto os brasileiros vão às urnas neste domingo (25) para o segundo turno das eleições, o Canadá acompanha o resultado de uma mudança de governo em uma de suas províncias. Na Colúmbia Britânica, onde fica Vancouver, os conservadores venceram a eleição antecipada realizada no sábado (24). A disputa foi provincial e não altera o comando do governo federal canadense.

Os resultados provisórios apontam 64 das 93 cadeiras da Assembleia Legislativa para o Partido Conservador da Colúmbia Britânica, liderado por Lorne Doerkson. O Novo Partido Democrático, conhecido pela sigla NDP e situado na centro-esquerda, ficou com 27. São necessárias 47 cadeiras para formar uma maioria. É a primeira vitória eleitoral dos conservadores na província desde 1928.

A eleição foi convocada em 22 de setembro pelo então governante David Eby, do NDP, cerca de dois anos antes do previsto. Ele buscava ampliar sua maioria parlamentar e defendia um mandato mais forte para enfrentar a incerteza econômica provocada pelas tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A estratégia terminou em derrota. Após reconhecer o resultado, Eby anunciou que deixará a liderança do partido. “É hora de uma nova liderança dentro do nosso partido”, afirmou. Doerkson deverá assumir como próximo chefe do governo provincial, cargo chamado de premier no Canadá.

Custo de vida, atendimento de saúde e as consequências da disputa comercial com os Estados Unidos estiveram entre os principais temas da campanha. Na área econômica, os conservadores prometeram ampliar a produção de gás natural e reduzir obstáculos regulatórios ao setor energético.

O programa também prevê redução do imposto de renda, menos burocracia para a construção de moradias e revogação da lei provincial sobre os direitos dos povos indígenas. A campanha enfrentou controvérsias envolvendo declarações de integrantes do partido, incluindo uma publicação contra o Islã feita pela diretora de campanha, mantida no cargo por Doerkson.

Embora a vitória represente um avanço da direita na província, ela não corresponde a uma troca de governo nacional. O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, permanece no cargo e parabenizou Doerkson, manifestando disposição para trabalhar com o futuro governo em habitação, energia e desenvolvimento econômico.

A autoridade eleitoral provincial, Elections BC, informa que os resultados ainda são preliminares. A contagem final está prevista para ocorrer entre 6 e 10 de novembro.