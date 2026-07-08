Donald Trump reforça apoio à Delcy Rodríguez na Venezuela

Relação, antes turbulenta, tem beneficiado os EUA em setores energéticos estratégicos, como na produção e exportação de petróleo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está dobrando a aposta em Delcy Rodríguez, a presidente interina da Venezuela, em um alinhamento que marca uma das viradas mais surpreendentes na relação entre Washington e Caracas nos últimos anos.

Trump continua a demonstrar apoio explícito à ex-vice-presidente de Nicolás Maduro, agora no comando do país após a saída turbulenta do ex-líder, que enfrenta acusações graves nos Estados Unidos. Essa postura ocorre em meio a desafios internos na Venezuela, incluindo os recentes terremotos que testaram a capacidade de resposta do governo interino.

Uma parceria pragmática



Delcy Rodríguez, figura histórica do chavismo, assumiu a presidência interina após a captura de Maduro. Inicialmente marcada por tensões — com Trump advertindo que ela poderia enfrentar um destino “pior que o de Maduro” caso não cooperasse —, a relação evoluiu para elogios públicos.

O presidente americano tem destacado o “excelente trabalho” de Rodríguez, especialmente no avanço da produção e exportação de petróleo, que beneficia interesses energéticos dos EUA.

Fontes próximas à administração Trump indicam que a estratégia é clara: usar Rodríguez como ponte para estabilizar o país, combater o narcotráfico, reduzir a influência de adversários como Irã e Cuba e abrir o setor petrolífero a investimentos americanos. Em troca, o governo interino tem recebido alívio de pressões e apoio logístico.

Testes recentes



Os terremotos que atingiram a Venezuela colocaram Rodríguez sob holofotes. Enquanto o governo busca coordenar resgates e reconstrução, a Casa Branca vê na crise uma oportunidade de demonstrar os frutos da parceria: mais eficiência do que no período Maduro. Trump chegou a declarar que “as pessoas que estão no comando são as nossas” e que o país está no caminho da recuperação.

No entanto, a popularidade interna de Rodríguez enfrenta questionamentos. Pesquisas recentes mostram crescimento da rejeição após os desastres naturais, com parte da população e da oposição criticando a continuidade de elementos do antigo regime.

Implicações para a região



Essa aproximação pragmática contrasta com o histórico de Trump de linha dura contra o chavismo. Analistas apontam que a escolha por Rodríguez – em detrimento de figuras da oposição mais tradicionais, como María Corina Machado –

reflete prioridade em resultados rápidos: fluxo de petróleo, estabilidade e controle de migração e criminalidade transnacional.

Rodríguez, por sua vez, tem adotado um tom conciliatório, enfatizando diálogo, paz e colaboração, ao mesmo tempo em que mantém elementos de continuidade do projeto bolivariano.

Com eleições no horizonte constitucional, o futuro da Venezuela segue incerto. O apoio de Trump pode acelerar a recuperação econômica, mas também gera debates sobre soberania nacional e o risco de uma transição tutelada.

Para observadores internacionais, essa é uma aposta de alto risco e alta recompensa: Trump aposta que Rodríguez entregará o que Maduro não conseguiu, enquanto Caracas navega entre pressão externa e desafios internos.