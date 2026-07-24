EUA decidem que imigrantes com green card podem ser deportados por votar

A decisão foi publicada no caso de um méxicano que admitiu ter votado na eleição presidencial de 2012, embora não tivesse cidadania americana

Ao analisar o caso, a BIA manteve a negativa ao pedido de cancelamento da deportação

O governo dos Estados Unidos anunciou uma nova vitória jurídica na política de imigração. Em publicação nas redes sociais, o ICE (Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas) afirmou que obteve uma importante decisão na Junta de Apelações de Imigração (Board of Immigration Appeals – BIA), reforçando que até mesmo imigrantes que vivem legalmente no país podem ser deportados caso tenham votado ilegalmente em eleições americanas.

A decisão foi publicada no caso de Omar Eliodoro Lopez Rico. O processo envolve um cidadão mexicano que era residente permanente legal (portador de green card) desde 2001 e que admitiu ter votado na eleição presidencial de 2012, embora não tivesse cidadania americana.

Ao analisar o caso, a BIA manteve a negativa ao pedido de cancelamento da deportação e estabeleceu um precedente importante. Entre os principais pontos da decisão estão:

• o voto ilegal é considerado um fator negativo relevante na análise de pedidos de alívio contra deportação;

• um juiz de imigração pode tirar conclusões desfavoráveis quando um imigrante se recusa a responder perguntas essenciais, invocando a Quinta Emenda da Constituição (direito de não produzir provas contra si).

Após a publicação da decisão, o ICE divulgou a seguinte mensagem:

“Grande vitória de nossos advogados do ICE na Board of Immigration Appeals. Mesmo estrangeiros que estão aqui legalmente podem ser deportados por votação ilegal. Continuaremos priorizando processos de deportação contra aqueles que votarem ilegalmente nas eleições americanas.”

A declaração indica que o governo pretende intensificar a abertura de processos de deportação contra não cidadãos que participarem de eleições federais ou estaduais sem autorização legal.

O que isso significa na prática?

A decisão não cria um novo crime, mas fortalece a interpretação das leis migratórias já existentes. Nos Estados Unidos, apenas cidadãos americanos podem votar na maioria das eleições federais. Quando um não cidadão vota de forma ilegal, isso pode gerar consequências tanto criminais quanto migratórias, incluindo a abertura de um processo de remoção, mesmo para quem possui residência permanente (green card).

Especialistas em imigração destacam que cada caso depende das circunstâncias específicas, incluindo se houve ou não alegação de erro, orientação equivocada ou outros fatores que possam ser considerados durante o processo judicial. Ainda assim, a decisão da BIA passa a servir como precedente para casos semelhantes analisados pelos juízes de imigração.