Eleição colombiana marca avanço da direita na América Latina

A vitória apertada da direita na Colômbia em 2026 não está sendo interpretada no exterior como um evento isolado. A leitura dominante em análises é de que a América Latina entrou em uma nova fase política: um ciclo de avanço consistente de forças de direita, muitas delas com discurso mais duro em segurança pública, crítica às instituições tradicionais e forte apelo anti-establishment.

O resultado colombiano, decidido por margem estreita em um país historicamente polarizado, apenas reforça uma tendência que já vinha sendo observada em sequência nos últimos anos. A Colômbia se soma agora a um conjunto de eleições recentes na região que mostram um padrão: alternância acelerada de poder, desgaste de governos tradicionais e fortalecimento de lideranças que se apresentam como ruptura.

A América Latina vive hoje um movimento que analistas descrevem como “re-pendulação ideológica” — uma volta mais rápida e intensa de ciclos políticos, sem estabilidade de longo prazo entre esquerda e direita. Depois da onda progressista dos anos 2000 e parte dos anos 2010, a região entrou em uma fase de correção eleitoral. Em países-chave, o eleitorado passou a oscilar com mais intensidade entre projetos antagônicos, muitas vezes rejeitando governos antes mesmo do fim do mandato.

A Argentina de Javier Milei é um dos exemplos mais emblemáticos dessa mudança. O país rompeu com décadas de hegemonia peronista e elegeu um presidente outsider com discurso de choque econômico, dolarização simbólica e redução drástica do Estado. Em El Salvador, Nayib Bukele consolidou um modelo de governo centrado em segurança pública, com índices de aprovação elevados sustentados pela queda acentuada da violência – ainda que cercado de debate internacional sobre métodos e concentração de poder.

Na América do Sul, o Chile mantém um cenário de disputa constante entre blocos ideológicos, enquanto o Peru segue em instabilidade política recorrente, com sucessivas trocas de governo e baixa confiança institucional. Agora, a Colômbia entra nesse mesmo eixo de volatilidade.

A vitória da direita colombiana não deve ser interpretada como uma simples alternância de governo, mas como parte de um movimento regional em que forças classificadas por analistas como “ultradireita” deixam de ser periféricas e passam a disputar o centro do poder político. O caso colombiano tem particularidades que ajudam a explicar essa dinâmica.

O país convive há décadas com conflito interno, fragmentação territorial e forte presença de grupos armados ilegais. Além disso, a economia colombiana depende fortemente de setores como petróleo, carvão e exportações primárias, o que torna o país vulnerável a ciclos globais de commodities.

Esse conjunto de fatores cria um ambiente no qual o discurso de segurança pública e ordem institucional ganha peso decisivo nas urnas. O resultado eleitoral de 2026, segundo analistas, reflete também um cansaço de parte do eleitorado com promessas de transformação estrutural que não se concretizaram no ritmo esperado.

Padrão se repete



O avanço da direita na América Latina não ocorre de forma uniforme, mas apresenta elementos comuns identificados em análises internacionais:



• Crítica a elites políticas tradicionais

• discurso anticorrupção como eixo central

• promessa de “choque de gestão” ou ruptura institucional

• centralidade da segurança pública

• comunicação direta com o eleitor via redes sociais

• rejeição a organismos multilaterais e ao establishment político

Esses elementos aparecem, com variações, em diferentes países da região. Na Argentina, o discurso econômico de ruptura domina. Em El Salvador, o eixo é segurança. Na Colômbia, ambos os fatores se combinam com a questão histórica do conflito interno. O resultado é uma direita mais fragmentada em estilo, mas convergente em narrativa.

Um dos pontos mais citados por analistas para explicar o avanço da direita é o desempenho econômico irregular da região na última década. Segundo dados amplamente utilizados em relatórios do Banco Mundial e do FMI, o crescimento médio da América Latina permaneceu abaixo do nível observado em economias emergentes da Ásia, enquanto desafios como informalidade, baixa produtividade e desigualdade persistem.

Esse cenário alimenta um ciclo político de frustração: governos chegam ao poder com expectativas altas e entregam resultados limitados, abrindo espaço para candidatos que se apresentam como alternativa de ruptura. A inflação em alguns países e a percepção de perda de poder de compra também têm impacto direto no comportamento eleitoral, especialmente entre classes médias urbanas.

Outro fator decisivo é a segurança pública. Em países como Colômbia, México e Equador, o aumento da violência urbana e a presença de organizações criminosas transnacionais transformaram o tema em prioridade absoluta do debate político. Esse cenário favorece candidaturas com discurso de endurecimento do Estado, expansão das forças de segurança e flexibilização de regras institucionais para combate ao crime.

Na prática, a segurança deixou de ser apenas um tema de governo e passou a ser um determinante eleitoral central na região. Outro elemento destacado por análises internacionais é a crescente convergência discursiva entre líderes da nova direita latino-americana e figuras políticas globais.

Entre essas referências, o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump aparece como símbolo de uma linguagem política baseada em soberania nacional, crítica ao globalismo e confronto com instituições tradicionais. Não se trata de alinhamento formal, mas de uma circulação de ideias e estratégias políticas que atravessam fronteiras e se replicam em campanhas eleitorais. Esse fenômeno é facilitado pelas redes sociais, que permitem a difusão rápida de narrativas políticas e modelos de comunicação eleitoral.

Ciclos curtos e instáveis



O ponto central das análises recentes é que a América Latina deixou de operar em ciclos políticos longos e passou a viver uma dinâmica de alternância rápida. Governos entram e saem com maior frequência, margens eleitorais são mais estreitas e a governabilidade se torna mais complexa.



Isso cria um ambiente de instabilidade estrutural, no qual vitórias eleitorais não garantem necessariamente consolidação política. A vitória da direita na Colômbia não representa um ponto fora da curva. Representa a continuidade de uma tendência regional em consolidação.



Mas o dado mais importante não é apenas a ascensão desse campo político. É a velocidade com que o eleitorado latino-americano tem reconfigurado suas escolhas. A região não está apenas mudando de governo. Está mudando de lógica política. E, nesse novo cenário, vencer eleições se tornou apenas o primeiro passo – não a garantia de estabilidade.