EUA anunciam sanções contra brasileiros por suposta ligação com o PCC

Esta é a terceira ação do OFAC contra o PCC e seus operadores

A designação resulta de uma investigação coordenada pela Homeland Security Task Force, envolvendo o FBI (escritório de Miami) e o Departamento de Justiça dos EUA

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, por meio do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), designou hoje duas pessoas físicas brasileiras, três empresas brasileiras e uma empresa portuguesa por supostas ligações com o Primeiro Comando da Capital (PCC), principal organização criminosa da América Latina.

A ação tem como foco uma rede que, segundo o Tesouro, explora o sistema financeiro americano para lavar recursos do tráfico de drogas. O PCC é descrito como a maior organização criminosa transnacional do Hemisfério Ocidental, com expansão global e presença significativa nos Estados Unidos, especialmente na Flórida.

Alvos da designação

• Victor Henrique de Oliveira Shimada (Shimada), de Santos (SP), nascido em 11 de fevereiro de 1985.

• Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira (Stella), de São Paulo (SP), nascida em 21 de março de 1992.

• Victory Trading Intermediação de Negócios, Cobranças e Tecnologia Ltda. (São Paulo).

• Pixwave Soluções de Pagamentos Ltda. (São Paulo).

• Wave Construções Inteligentes Ltda. (Santos).

• Avenidas Flutuantes Unipessoal Lda. (Setúbal, Portugal).

Shimada é apontado como líder do grupo em São Paulo da rede, atuando como ligação entre operadores na Flórida e traficantes estrangeiros. Segundo o Tesouro, ele e sua organização lavaram mais de US$ 30 milhões em recursos ilícitos gerados nos EUA, utilizando criptomoedas para repatriar fundos ao Brasil em benefício do PCC. Stella é descrita como associada próxima e parente de Shimada, atuando como secretária e intermediária em coletas de dinheiro em espécie.

As empresas Victory Trading, Pixwave e Wave são controladas por Shimada e atuam nos setores de serviços financeiros e construção. A Avenidas Flutuantes é uma empresa de transporte e armazenamento em Portugal.

A designação resulta de uma investigação coordenada pela Homeland Security Task Force, envolvendo o FBI (escritório de Miami) e o Departamento de Justiça dos EUA. Em janeiro de 2026, o FBI prendeu seis membros do grupo baseado na Flórida, que foram indiciados por lavagem de dinheiro.

O Tesouro menciona ainda que, em janeiro de 2025, Shimada foi brevemente mantido em prisão domiciliar no Brasil porque uma de suas empresas (Victory Trading) foi usada para lavar dinheiro roubado de um clube de futebol brasileiro em um esquema de fraude publicitária.

Esta é a terceira ação do OFAC contra o PCC e seus operadores. Em março de 2024, foi designado Diego Macedo Gonçalves do Carmo. Em dezembro de 2021, o próprio PCC foi designado como organização.

Implicações das sanções

Como resultado, todos os bens e interesses em propriedade das pessoas e empresas designadas nos EUA ou sob controle de pessoas americanas estão bloqueados. Transações envolvendo esses alvos por pessoas ou entidades sujeitas à jurisdição dos EUA são proibidas, salvo autorizações específicas. Instituições financeiras estrangeiras também podem enfrentar sanções secundárias por transações significativas com os designados.

A ação foi tomada com base nas Ordens Executivas 14059 (combate à proliferação de drogas ilícitas) e 13224 (combate ao terrorismo e seus apoiadores).

A Jovem Pan tenta contato com os envolvidos. O espaço está aberto para manifestação.