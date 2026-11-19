Os Estados Unidos e a Venezuela assinaram, em Caracas, um acordo para restabelecer a cooperação militar entre os dois países. O secretário de Defesa americano, Pete Hegseth, confirmou a assinatura após se reunir com a presidente interina venezuelana, Delcy Rodríguez, no Palácio de Miraflores. Segundo Hegseth, a parceria inclui treinamento conjunto e compartilhamento de inteligência. A Venezuela segue sem data para uma nova eleição presidencial.

Delcy afirmou que a retomada da cooperação permitirá reforçar a formação da Força Armada Nacional Bolivariana, atualizar equipamentos e ampliar o acesso a novas tecnologias. O governo venezuelano também apresentou o reforço da segurança nas fronteiras como um dos objetivos do pacto. Hegseth disse que os dois países pretendem ampliar a atuação conjunta contra grupos de narcotráfico. Os governos ainda não informaram quando o treinamento começa, quantos militares vão participar ou quais unidades serão envolvidas.

Da captura de Maduro à retomada da cooperação militar

Em janeiro, forças americanas capturaram Nicolás Maduro em uma operação em Caracas e o levaram a Nova York, onde ele responde a acusações de narcotráfico. Dez meses depois, o Pentágono firma uma parceria com a instituição que sustentou o governo de Maduro e que, há mais de duas décadas, é um dos pilares do chavismo. A captura do então presidente preservou a estrutura das Forças Armadas e dos serviços de inteligência. O acordo abre espaço para Washington participar da formação militar venezuelana.

A assinatura também marca uma mudança nas relações de defesa da Venezuela. Durante o chavismo, o país manteve vínculos militares com Rússia e China e se aproximou de Cuba na área de segurança. Os contatos com o Pentágono vinham sendo retomados desde fevereiro, quando o chefe do Comando Sul dos Estados Unidos, general Francis Donovan, esteve em Caracas. Em junho, o general Dan Caine, chefe do Estado-Maior Conjunto americano, visitou o país para discutir segurança regional.

Delcy segue no poder e eleição continua sem data

Vice-presidente de Maduro, Delcy assumiu o governo após a captura dele e passou a negociar diretamente com a administração Trump. O prazo autorizado pela Justiça venezuelana para sua gestão interina terminou em julho, mas ela continua à frente do Executivo. Nesse período, Washington avançou nos acordos sobre petróleo. Segundo o governo americano, mais de US$ 12 bilhões obtidos com a venda de petróleo venezuelano foram repassados ao país, o equivalente a quase 99% da receita dessas operações.

Na frente política, o governo interino e um setor da oposição negociam desde agosto com apoio dos Estados Unidos. As partes acertaram a renovação do Tribunal Supremo de Justiça. O processo está na fase de apresentação de candidaturas, e a escolha dos novos magistrados está prevista para 11 de dezembro. Participam das conversas o presidente do Parlamento, Jorge Rodríguez, e a representante da oposição Dinorah Figuera. O partido de María Corina Machado está fora da mesa. A líder opositora, que voltou à Venezuela em outubro depois de meses no exterior, cobra a convocação de uma eleição presidencial.

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, defende que a Venezuela estabilize a economia e reconstrua instituições, entre elas o Conselho Nacional Eleitoral, antes de voltar às urnas. O órgão proclamou Maduro vencedor da eleição de 2024 em meio a denúncias de fraude e sem publicar as atas de votação. Até esta quinta-feira (19), as negociações seguiam sem acordo para renovar o conselho eleitoral e sem calendário para a próxima disputa presidencial.