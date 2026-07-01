EUA não concordam em renovar acordo comercial com México e Canadá

Norte-americanos, México e Canadá realizaram uma reunião virtual para revisar o acordo que entrou em vigor em 1º de julho de 2020 e tem vigência inicial de 16 anos (até 2036)

Os Estados Unidos, o México e o Canadá se reuniram virtualmente para a revisão conjunta do Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA, na sigla em inglês), marco do comércio na América do Norte que substituiu o antigo Nafta.

De acordo com comunicado emitido pela Embaixadora Greer, do Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR), os três países discutiram o funcionamento do acordo, conforme previsto no Artigo 34.7 do USMCA, que determina uma revisão aos seis anos de vigência.

Os Estados Unidos não concordaram em renovar o USMCA em sua forma atual. Como resultado, o acordo não foi renovado automaticamente. No entanto, o USMCA permanece em vigor enquanto as partes buscam resolver as questões pendentes ou até eventual extinção.

“Os Estados Unidos continuarão a se engajar com o México e o Canadá para abordar as deficiências do Acordo e nossos déficits comerciais com esses países”, destacou o comunicado.

Os Estados Unidos realizarão uma terceira rodada de negociações bilaterais com o México na semana de 20 de julho, focando em temas como segurança econômica, regras de origem, agricultura e condições de concorrência equitativa.

O USMCA entrou em vigor em 1º de julho de 2020 e tem vigência inicial de 16 anos (até 2036), com possibilidade de extensão por mais 16 anos caso os três países concordem. A revisão de 2026 é o primeiro teste dessa cláusula de “sunset” (extinção programada), que permite ajustes ou renegociações periódicas.

A decisão americana reflete preocupações recorrentes com déficits comerciais, regras de origem (especialmente no setor automotivo), questões trabalhistas, ambientais e proteção à propriedade intelectual. Para México e Canadá, manter a estabilidade do acordo é prioritário, dada a forte integração das cadeias produtivas na região.