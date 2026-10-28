Flávio deve ir a Washington para articulação com governo Trump, dizem aliados

Após cancelar coletiva em Miami, senador prepara contatos com republicanos e integrantes do governo americano; Flórida e Texas também estão no radar

Após cancelar uma entrevista coletiva em Miami nesta quarta-feira (28), o senador Flávio Bolsonaro deve seguir para Washington para ampliar sua articulação política nos Estados Unidos, segundo aliados. A intenção é fortalecer os laços com o governo de Donald Trump e buscar interlocução com deputados e senadores do Partido Republicano.

Os contatos previstos na capital americana incluem integrantes do Departamento de Estado e, possivelmente, do Departamento do Tesouro. De acordo com aliados, o senador pretende percorrer diferentes órgãos do governo e manter conversas no Congresso para buscar apoio à sua atuação política.

O movimento também pode se estender à Flórida e ao Texas, dois estados importantes para os republicanos. Aliados afirmam que Flávio avalia visitas a lideranças políticas locais como parte dessa aproximação.

A articulação ocorre depois de o senador anunciar, em carta, que pretende liderar a oposição brasileira a partir dos Estados Unidos. No documento, agradece a Trump e ao governo americano pelo acolhimento e afirma estar no país com a família.

“Por isso, liderarei a oposição daqui. Direi o que vocês, aí, não podem dizer, e assumirei os riscos que vocês não podem correr”, declara no texto, em mensagem dirigida a aliados no Brasil.

Flávio também promete pronunciamentos regulares e uma estratégia para mobilizar seus apoiadores por “meios pacíficos e legítimos”.

Ao longo das possíveis visitas, o senador pretende se encontrar também com lideranças das comunidades brasileiras. Segundo aliados, esses representantes ajudaram na campanha no exterior e têm atuação importante nas redes sociais, tanto na divulgação de mensagens quanto na mobilização de apoiadores.

Os Estados Unidos deram a Flávio a maioria dos votos na disputa presidencial. No segundo turno, ele recebeu 53.718 votos, equivalentes a 62,65% dos válidos, contra 32.023 de Lula, ou 37,35%. Já no primeiro turno, o senador havia alcançado 61,10%.

O resultado mantém a força eleitoral da família Bolsonaro entre os brasileiros que votam no país. Em 2022, Jair Bolsonaro recebeu 65,39% dos votos válidos nos Estados Unidos no segundo turno, contra 34,61% de Lula.

Os encontros com representantes brasileiros devem aproximar Flávio dessa base e manter o contato com grupos que participaram da campanha. No conjunto da votação no exterior, Lula obteve 53,86% dos votos válidos, enquanto Flávio ficou com 46,14%.