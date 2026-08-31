George Santos é banido de plataforma após apostar se ele mesmo compareceria a evento

Filho de brasileiros e ex-deputado republicano é a primeira pessoa a receber uma suspensão vitalícia da Kalshi; empresa também aplicou penalidade de mais de US$ 71 mil

A decisão, anunciada nesta segunda-feira (31), representa o primeiro banimento vitalício da história da Kalshi

O ex-deputado republicano George Santos foi banido permanentemente da plataforma de mercados de previsão Kalshi depois de uma investigação sobre apostas feitas por ele envolvendo a própria presença no discurso do Estado da União do presidente Donald Trump, realizado em fevereiro deste ano.

A decisão, anunciada nesta segunda-feira (31), representa o primeiro banimento vitalício da história da Kalshi. Além de impedir Santos de negociar direta ou indiretamente na plataforma, a empresa aplicou uma penalidade de US$ 71.356.

Segundo a Kalshi, o departamento de compliance encontrou motivos razoáveis para concluir que Santos realizou operações proibidas relacionadas ao mercado que permitia aos usuários apostar se determinadas personalidades compareceriam ao discurso presidencial.

Apostas sobre a própria presença

O mercado oferecia contratos de “sim” ou “não” sobre a presença de Santos no evento. De acordo com uma investigação da Commodity Futures Trading Commission (CFTC), órgão federal responsável pela regulação desses mercados nos Estados Unidos, Santos comprou contratos tanto a favor quanto contra a própria presença.

Enquanto mantinha uma posição apostando que compareceria, Santos publicou nas redes sociais mensagens indicando que pretendia estar no evento. Em uma delas, chegou a perguntar aos seguidores o que deveria vestir para o discurso.

Depois das publicações, o preço dos contratos que indicavam a presença dele aumentou e Santos vendeu a posição com lucro. Posteriormente, ele passou a comprar contratos que seriam valorizados caso não comparecesse ao evento.

Segundo a investigação, Santos continuou fazendo declarações públicas sobre seus planos de comparecer ao discurso. A Kalshi concluiu que algumas dessas declarações eram falsas ou enganosas e tinham como objetivo influenciar o preço dos contratos negociados na plataforma.

Na véspera do discurso, a probabilidade indicada pelo mercado da Kalshi de Santos comparecer ao evento chegou perto de 75%.

Santos, no entanto, não compareceu. Já durante o discurso de Trump, ele publicou nas redes sociais que estava preso em um aeroporto por problemas relacionados à viagem. No total, as operações envolvendo sua própria presença renderam a Santos um lucro de US$ 17.839,57.

Investigação federal

O episódio já havia levado a uma ação da CFTC. Em julho, Santos concordou em pagar US$ 35 mil para encerrar o processo administrativo relacionado às operações. O valor incluía a devolução dos lucros obtidos e uma penalidade civil.

O órgão também proibiu Santos de negociar nesses mercados por três anos. No acordo com a CFTC, Santos não admitiu nem negou as conclusões apresentadas pelo regulador.

Agora, a punição aplicada pela própria Kalshi vai além: o ex-deputado está permanentemente proibido de utilizar a plataforma.

Segundo a empresa, Santos também não cooperou com a investigação interna. Outros quatro casos de violações anunciados pela Kalshi nesta segunda-feira resultaram apenas em suspensões temporárias porque, segundo a companhia, os envolvidos colaboraram com as investigações.

Santos reage ao banimento

Depois do anúncio, George Santos reagiu nas redes sociais e ironizou a decisão da empresa. O ex-deputado agradeceu sarcasticamente à Kalshi pelo banimento vitalício e questionou por quanto tempo a plataforma continuará existindo.

Santos representou o 3º Distrito Congressional de Nova York e se tornou, em dezembro de 2023, apenas o sexto integrante da história da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos a ser expulso da Casa.

Ele posteriormente se declarou culpado de crimes federais de fraude e roubo de identidade e foi condenado a mais de sete anos de prisão. No ano passado, o presidente Donald Trump comutou a sentença de Santos, permitindo sua libertação