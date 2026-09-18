EUA preparam envio de drones de ataque para a América do Sul

A informação foi revelada por uma rede de TV norte-americana, que ouviu seis fontes familiarizadas com o planejamento militar

Os Estados Unidos estão preparando a transferência de drones militares MQ-9 Reaper, usados tanto para vigilância quanto para ataques de precisão, para operações sob responsabilidade do Comando Sul das Forças Armadas americanas, o SOUTHCOM.

A informação foi revelada por uma rede de TV norte-americana, que ouviu seis fontes familiarizadas com o planejamento militar.

Os equipamentos hoje são utilizados em operações ligadas ao comando americano responsável pela África e poderão ser realocados para a área de atuação do SOUTHCOM, que abrange a América Latina e o Caribe.

Segundo as fontes ouvidas a movimentação faz parte da preparação dos Estados Unidos para ampliar operações contra organizações ligadas ao narcotráfico e classificadas pelo governo americano como ameaças terroristas.

A quantidade de drones que será transferida ainda não foi definida. Uma das fontes afirmou que a mudança pode envolver a maior parte dos MQ-9 atualmente disponíveis para determinadas operações na África.

Entre os países mencionados no planejamento está o Equador. As autoridades americanas vêm avaliando novas ações de combate ao narcotráfico na região, embora ainda não esteja claro onde os drones ficarão baseados ou exatamente quando a transferência será concluída.

O MQ-9 Reaper é uma das principais aeronaves não tripuladas utilizadas pelas Forças Armadas dos Estados Unidos. O equipamento pode permanecer por longos períodos no ar realizando missões de inteligência, vigilância e reconhecimento.

Mas o Reaper também tem capacidade ofensiva.

O drone pode transportar mísseis Hellfire e bombas guiadas e já foi utilizado pelos Estados Unidos em operações de combate em diferentes partes do mundo. A própria Força Aérea americana descreve o MQ-9 como uma plataforma capaz de executar ataques de precisão e missões de vigilância.

A presença desses equipamentos na área do Comando Sul representaria um reforço importante da capacidade americana de acompanhar alvos e realizar operações militares na América Latina e no Caribe.

Os Estados Unidos já utilizam drones Reaper em operações relacionadas ao combate aos cartéis. Em 2025, autoridades americanas confirmaram que aeronaves MQ-9 estavam sendo utilizadas em missões de inteligência sobre o México para monitorar organizações do narcotráfico.

Agora, a preparação para deslocar mais desses sistemas para o SOUTHCOM indica uma ampliação dos recursos militares destinados à região.

Até o momento, o Pentágono não anunciou oficialmente quantos drones serão enviados, quais países poderão receber os equipamentos nem a data exata da transferência.