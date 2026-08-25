Onda de demissões atinge a CIA, principal agência de inteligência dos EUA

Em fevereiro de 2025, a CIA se tornou uma das primeiras grandes organizações de segurança nacional a oferecer um programa de saída voluntária, com incentivos financeiros, à parte de seus funcionários

A CIA, a principal agência de inteligência dos Estados Unidos, enfrenta uma das maiores ondas de saída de funcionários das últimas décadas, em meio à redução do quadro de pessoal promovida pelo governo de Donald Trump.

O número exato é sigiloso, mas autoridades e ex-funcionários ouvidos pelo Washington Post estimam que possivelmente mais de mil pessoas tenham deixado a agência desde o início do segundo mandato de Trump, em janeiro de 2025.

No começo de 2025, estimava-se que a CIA tivesse aproximadamente 22 mil funcionários. Isso significa que, se a estimativa de mais de mil desligamentos estiver correta, a agência pode ter perdido em torno de 5% de sua força de trabalho em pouco mais de um ano e meio.

Os números oficiais, no entanto, são confidenciais e a CIA não divulga publicamente o tamanho de seu quadro nem quantos funcionários deixaram a organização. A onda de saídas inclui aposentadorias, demissões voluntárias e desligamentos e foi impulsionada pela política de redução do governo federal iniciada no começo do segundo mandato de Trump.

Em fevereiro de 2025, a CIA se tornou uma das primeiras grandes organizações de segurança nacional a oferecer um programa de saída voluntária, com incentivos financeiros, à parte de seus funcionários. A agência nunca informou quantas pessoas aceitaram a proposta.

A iniciativa fazia parte da estratégia mais ampla de redução da máquina federal conduzida pelo governo Trump e pelo então Departamento de Eficiência Governamental, o DOGE, associado a Elon Musk. Musk chegou a visitar a sede da CIA, em Langley, na Virgínia, em abril de 2025, depois de ser convidado pelo diretor da agência, John Ratcliffe, para discutir medidas de eficiência e redução de custos.

Pouco depois, o governo Trump preparou um plano para eliminar aproximadamente 1.200 posições da CIA ao longo de vários anos, parte de uma redução maior que também alcançaria outras organizações da comunidade de inteligência americana. A saída de funcionários ganhou uma dimensão tão grande que começou a provocar atrasos no próprio sistema de aposentadorias da agência.

Segundo o Washington Post, a divisão responsável pelo processamento das aposentadorias comunicou a ex-funcionários que estava enfrentando um volume sem precedentes de processos e trabalhando para reduzir o acúmulo.

Ex-integrantes da comunidade de inteligência comparam o momento atual às grandes reduções realizadas depois do fim da Guerra Fria, quando os Estados Unidos diminuíram significativamente sua estrutura de inteligência diante do desaparecimento da União Soviética como principal adversário estratégico.

A preocupação agora é diferente. Ex-funcionários alertam que a CIA pode estar perdendo profissionais experientes e conhecimento acumulado durante décadas, justamente num momento em que os Estados Unidos enfrentam desafios simultâneos envolvendo China, Rússia, Irã, Coreia do Norte, terrorismo internacional e operações cibernéticas.

A direção da CIA, no entanto, contesta a ideia de que a agência esteja sendo enfraquecida. Sob o comando de John Ratcliffe, a CIA afirma que está reorganizando sua força de trabalho para concentrar recursos nas principais prioridades de segurança nacional do governo Trump. A agência sustenta que as mudanças fazem parte de uma estratégia para renovar seu quadro, abrir espaço para novas lideranças e fortalecer sua missão central.

E apresenta um dado para rebater as preocupações sobre perda de pessoal: segundo a direção da CIA, a agência incorporou recentemente a maior turma de novos oficiais dos últimos 20 anos. O resultado é uma transformação simultânea: enquanto centenas de profissionais experientes deixam a CIA, uma nova geração de agentes está entrando na organização.

A questão agora, segundo antigos integrantes da comunidade de inteligência, é quanto tempo será necessário para substituir a experiência perdida. Ao contrário de outros órgãos do governo federal, formar determinados profissionais de inteligência pode levar anos. Agentes de campo precisam de treinamento especializado, experiência operacional, conhecimento de idiomas e culturas estrangeiras e, em alguns casos, redes de contatos construídas durante longos períodos.

A redução atual também não ocorre isoladamente. Ela faz parte de uma reestruturação mais ampla das agências de inteligência americanas, iniciada pelo governo Trump em 2025, com cortes previstos também em outras partes da comunidade de inteligência. Mais de um ano depois do início desse processo, portanto, a discussão dentro e fora da CIA deixou de ser apenas sobre quantos funcionários o governo consegue cortar.