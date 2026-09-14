Trump diz que Ucrânia e Rússia concordaram em não atacar alvos de energia
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (14) que Ucrânia e Rússia concordaram em não atacar as instalações de energia uma da outra, um dia depois de ter criticado Kiev por atacar refinarias de petróleo russas.
“A Ucrânia concordou em não atacar alvos de energia russos. A Rússia concordou em fazer o mesmo! A alta no preço mundial do diesel é causada principalmente pela guerra entre Rússia e Ucrânia, não pelo Irã”, disse Trump em sua rede social Truth Social.
Os preços do petróleo dispararam à medida que a guerra no Oriente Médio completa seis meses e meio, elevando os custos de combustível e a inflação nos EUA poucas semanas antes de eleições de meio de mandato.
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