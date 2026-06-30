ONU alerta para aumento recorde do consumo de drogas no mundo

Elevação do uso se dá pela globalização e inovação por parte dos produtores, que diversificam as rotas do tráfico

O mercado global de drogas ilícitas está passando por uma transformação profunda, acelerada e cada vez mais complexa. É o que aponta o novo Relatório Mundial sobre Drogas 2026, divulgado pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC). O documento alerta para um cenário em que tecnologia, instabilidade geopolítica e inovação criminosa estão impulsionando a criação de substâncias mais potentes, o surgimento de novos mercados e o crescimento expressivo do consumo global.

Segundo o relatório, cerca de 331 milhões de pessoas consumiram drogas em 2024, o equivalente a 6,2% da população mundial entre 15 e 64 anos – um aumento significativo em relação a 2014, quando o índice era de 5,2%. A ONU afirma que o mundo enfrenta não apenas uma expansão quantitativa do consumo, mas também uma mudança qualitativa do problema: drogas mais fortes, mais sintéticas e mais difíceis de rastrear estão redesenhando o mapa global do tráfico.



O UNODC aponta que organizações criminosas têm explorado avanços tecnológicos e crises regionais para acelerar a inovação no mercado ilegal de drogas. Isso inclui desde a criação de novas substâncias sintéticas até a adaptação constante de rotas de tráfico e métodos de distribuição.



O relatório destaca um aumento expressivo na diversidade de drogas apreendidas. Em 2024, foram identificados cinco vezes mais tipos de drogas do que antes do ano 2000, evidenciando a velocidade da inovação química no setor ilícito. Além disso, o número de novas substâncias psicoativas (NSP) atingiu 755 tipos em circulação em 2024, sendo 118 delas identificadas pela primeira vez naquele ano.

Para o UNODC, esse fenômeno indica uma mudança estrutural no mercado global: a migração contínua de drogas tradicionais para compostos sintéticos altamente potentes e mais baratos de produzir.

Opióides e sintéticos



Um dos pontos mais sensíveis do relatório é a transformação do mercado de opióides. A redução da produção de ópio no Afeganistão após a proibição imposta em 2022 provocou uma queda significativa na oferta global de heroína. No entanto, essa lacuna vem sendo preenchida por outros polos de produção, como Mianmar, além de países como Laos e México. Mesmo com o aumento da produção nesses países, o volume não compensa a queda afegã, que já chegou a produzir mais de 6.000 toneladas de ópio em 2022.

Ao mesmo tempo, cresce a presença de opióides sintéticos extremamente potentes, como fentanilos, nitazenos e orfinas. Segundo o UNODC, essa tendência pode representar uma mudança estrutural definitiva no mercado global de opióides, com impactos diretos sobre mortalidade, dependência e sistemas de saúde pública.

A diretora executiva do UNODC, Monica Juma, alertou para a gravidade do cenário: “Observamos um aumento sem precedentes no surgimento de novos tipos de drogas no mercado e, de forma preocupante, algumas delas são mais potentes e perigosas do que as anteriores.” Ela também destacou que o mundo já enfrenta consequências diretas, como mortes prematuras, aumento da violência e desestabilização de comunidades inteiras.

Metanfetamina em expansão



Outro destaque do relatório é a expansão global da metanfetamina, que deixou de ser um fenômeno regional e passou a integrar mercados em diferentes continentes.

As apreensões da droga cresceram, em média, 12% ao ano, impulsionadas principalmente pela produção na Ásia Oriental e Sudeste Asiático, com destaque para Mianmar, ainda o principal centro produtor.

No entanto, o UNODC identifica uma diversificação preocupante das rotas de tráfico. A droga já circula com força crescente no Oriente Médio, África e Europa, além de novas rotas atravessando o Pacífico em direção a países insulares.

A instabilidade no mercado do “captagon” no Oriente Médio também tem contribuído para essa mudança, levando parte dos consumidores a migrar para a metanfetamina.

Cenário da Cannabis



A cannabis continua sendo a droga mais consumida do mundo, com cerca de 256 milhões de usuários em 2024.

O relatório aponta que o consumo da substância cresceu 40% na última década, passando de 3,8% para 4,8% da população global entre 15 e 64 anos.

O UNODC associa esse crescimento a mudanças nas percepções sociais e políticas, especialmente em países que avançaram em processos de legalização ou descriminalização, como na América do Norte.



Outro dado relevante é a expansão do comércio internacional de cannabis. Embora tradicionalmente o tráfico fosse regional, entre 2015 e 2024, 57 países fora da América do Norte identificaram a região como origem de apreensões, contra apenas 11 na década anterior.

Cocaína e mercados



A produção global de cocaína também atingiu níveis recordes. Segundo o relatório, a produção mais do que quadruplicou na última década, ultrapassando 4.000 toneladas em 2024. O crescimento é atribuído ao aumento da produtividade das lavouras e à expansão das áreas de cultivo, principalmente na América do Sul.



O UNODC alerta ainda para uma possível saturação dos mercados tradicionais, como Europa Ocidental, América do Norte e Oceania, o que tem levado organizações criminosas a buscar novas rotas e consumidores na África e na Ásia. Apesar dos volumes ainda menores nessas regiões, o crescimento das apreensões indica uma rápida expansão do consumo.

Crime organizado



O relatório também destaca o impacto direto do mercado de drogas na segurança global. O consumo e o tráfico estão associados a diferentes formas de violência, incluindo crimes patrimoniais e conflitos dentro de comunidades.

No entanto, o UNODC ressalta que esses efeitos não podem ser analisados isoladamente. Fatores como pobreza, situação de rua, transtornos de saúde mental e acesso limitado a tratamento são elementos centrais na dinâmica do problema.

Segundo o documento, esses contextos sociais também representam pontos-chave para políticas públicas de prevenção e intervenção.



O Relatório Mundial sobre Drogas 2026 conclui que o sistema global de drogas está passando por uma das transformações mais rápidas da história recente.

A combinação de inovação química, redes criminosas cada vez mais sofisticadas e instabilidade internacional está criando um ambiente em que novas substâncias surgem em ritmo acelerado – muitas vezes mais potentes e perigosas do que as anteriores.

Para o UNODC, o desafio global agora não é apenas conter o tráfico, mas adaptar políticas públicas a um mercado em constante mutação. A organização reforça a necessidade de cooperação internacional, troca de informações e fortalecimento de políticas de prevenção e tratamento como pilares fundamentais para enfrentar o avanço do narcotráfico nas próximas décadas.