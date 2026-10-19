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Eliseu Caetano

Rubio envia número 2 a países vizinhos do Brasil em semana decisiva de eleição

Christopher Landau inicia nesta segunda-feira viagem ao Paraguai e à Argentina; agenda vai até 26 de outubro e coincide com o segundo turno brasileiro
Eliseu Caetano

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Marco Rubio
Marco Rubio Gage Skidmor/ Wikimmedia Commons

O número 2 da diplomacia americana, Christopher Landau, inicia nesta segunda-feira, 19, uma viagem a dois países que fazem fronteira com o Brasil, na semana decisiva da eleição presidencial brasileira. O vice-secretário de Estado e principal substituto de Marco Rubio tem visitas previstas a Assunção, no Paraguai, e Buenos Aires, na Argentina, em uma missão que se estende até 26 de outubro.

O período abrange o segundo turno brasileiro, marcado para este domingo, 25 de outubro. A viagem começa seis dias antes da votação e termina no dia seguinte. O roteiro anunciado pelo Departamento de Estado na última sexta-feira, 16, não inclui passagem pelo Brasil. Apesar da coincidência com o calendário eleitoral, o comunicado não menciona a disputa brasileira nem apresenta a missão como uma mensagem ao governo em Brasília.

Landau será acompanhado por Juan Pablo Segura, secretário-adjunto de Estado para Assuntos do Hemisfério Ocidental, responsável pela área que acompanha as relações de Washington com os países das Américas.

No Paraguai, o vice-secretário liderará uma delegação de empresas americanas interessadas em oportunidades de investimento. Também estão previstos encontros com autoridades para discutir a ampliação do comércio, a cooperação em segurança regional e o combate ao crime transnacional.

Na Argentina, a agenda envolve reuniões com representantes do governo e do setor privado sobre o Corredor Andes-Atlântico, iniciativa lançada pelos dois países durante a semana de alto nível da Assembleia Geral das Nações Unidas. As conversas terão como objetivos estimular o crescimento econômico, ampliar investimentos americanos e fortalecer a cooperação em segurança.

A missão ocorre enquanto parlamentares americanos cobram esclarecimentos sobre a posição do governo Trump diante das eleições brasileiras. Em 24 de setembro, 31 deputados questionaram medidas econômicas, políticas e diplomáticas adotadas por Washington e pediram um compromisso de respeito ao resultado eleitoral. Outras manifestações de congressistas ocorreram nas semanas seguintes.

Em resposta assinada na última quinta-feira, 15, e encaminhada à deputada Delia Ramirez, o Departamento de Estado declarou: “Os Estados Unidos apoiam o direito do povo brasileiro a um processo eleitoral livre e justo”. O documento foi assinado por Katherine Bowles, secretária-assistente para Assuntos Legislativos.

A diplomacia americana também afirmou que continuará dialogando com a população brasileira, o setor privado e o governo eleito, com foco em segurança, comércio e investimentos. A resposta, porém, não apresentou uma garantia explícita de reconhecimento do resultado das urnas, como haviam solicitado os parlamentares. Essa ausência não equivale a um anúncio de que Washington rejeitará o resultado.

A presença de Landau nos países vizinhos ocorre durante a reta final da disputa brasileira. No comunicado que anunciou a viagem, o Departamento de Estado apresentou uma missão econômica e de segurança, sem vínculo declarado com a eleição no Brasil.

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