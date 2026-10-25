Senador dos EUA diz que eleição foi ‘roubada’ e chama Flávio de ‘legítimo presidente’

O senador estadual americano Shane Jett, do Partido Republicano de Oklahoma, afirmou que a eleição presidencial brasileira foi “roubada” e declarou considerar Flávio Bolsonaro o “legítimo presidente do Brasil”. A manifestação foi publicada no X após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva neste domingo (25).

Jett atribuiu sua contestação à atuação do Supremo Tribunal Federal. Na mensagem, acusou a Corte de interferir na disputa e questionou a legitimidade do resultado perante a comunidade internacional.

“A interferência flagrante da Suprema Corte do Brasil prejudica qualquer alegação de que a vitória estreita de Lula foi livre e justa aos olhos da comunidade internacional”, escreveu.

O parlamentar também comparou o cenário brasileiro ao governo venezuelano. “Lula e o Tribunal estão demonstrando ao mundo que o Brasil está se movendo em direção ao modelo de Nicolás Maduro”, afirmou. Ao final, declarou que “Flávio Bolsonaro é o legítimo presidente do Brasil” e marcou o perfil do presidente Donald Trump.

A publicação apresenta uma acusação política, sem demonstrar fraude na votação ou na apuração. Em outra mensagem, no perfil que utiliza em inglês, Jett repetiu a alegação de que a eleição brasileira havia sido roubada e pediu orações pelo país.

A declaração ocorre após a decisão de ampliar em duas horas o horário de votação. As campanhas de Lula e de Flávio haviam solicitado prorrogações diante de problemas de transporte e de chuvas em diferentes regiões. A medida e seus possíveis desdobramentos judiciais ganharam destaque na cobertura internacional do resultado.

Jett integra o Senado estadual de Oklahoma, onde representa o Distrito 17 desde 2020. Seu mandato pertence ao Legislativo do estado; ele não ocupa uma cadeira no Senado federal, em Washington. A manifestação é do parlamentar e não constitui uma posição oficial do governo dos Estados Unidos.