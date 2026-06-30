Suprema Corte dos EUA autoriza restrições a trans em esportes femininos escolares

Por maioria, a Corte concluiu que o Título IX - lei federal que proíbe discriminação por sexo em instituições de ensino que recebem recursos públicos - permite que escolas mantenham equipes esportivas separadas com base no sexo biológico

Em uma das decisões mais importantes dos últimos anos sobre identidade de gênero e esporte, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu manter as leis da Virgínia Ocidental e de Idaho que limitam a participação em equipes esportivas femininas escolares apenas a pessoas do sexo feminino biológico.

Por maioria, a Corte concluiu que o Título IX – lei federal que proíbe discriminação por sexo em instituições de ensino que recebem recursos públicos – permite que escolas mantenham equipes esportivas separadas com base no sexo biológico. Os ministros também entenderam que essas leis estaduais não violam a Cláusula de Igualdade de Proteção da 14ª Emenda da Constituição.

O caso envolvia uma estudante transgênero da Virgínia Ocidental, identificada nos autos como B.P.J., que nasceu biologicamente do sexo masculino, mas se identifica como mulher e buscava autorização para competir nas equipes femininas de atletismo e cross-country de sua escola.

Ao analisar o processo, a Suprema Corte afirmou que a separação de equipes esportivas por sexo biológico é compatível com a legislação federal e que os estados podem adotar regras destinadas a preservar oportunidades esportivas para mulheres e meninas biológicas.

O que muda na prática?

A decisão cria um precedente nacional importante e fortalece juridicamente leis semelhantes já aprovadas em diversos estados americanos. Atualmente, dezenas de estados possuem legislação restringindo a participação de atletas trans em competições femininas escolares.

•Estados podem continuar exigindo que equipes femininas sejam compostas apenas por atletas do sexo feminino biológico.

•Escolas públicas ficam respaldadas para organizar competições com base no sexo biológico sem violar o Título IX.

•A decisão reduz as chances de sucesso de ações judiciais que contestam esse tipo de legislação com base na Constituição ou no Título IX.

Embora o julgamento trate especificamente de esportes escolares, ele deverá influenciar futuras disputas envolvendo competições universitárias e outras políticas relacionadas à participação de atletas trans em categorias femininas.

A decisão representa uma vitória para os estados que defendem a proteção do esporte feminino com base em diferenças biológicas entre os sexos e deverá continuar alimentando um dos debates mais polarizados da política e do direito nos Estados Unidos.