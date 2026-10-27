Suspeita de fuga de Flávio repercute na imprensa internacional em nova crise

Jornais da Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai destacam investigação sobre possível saída do senador após derrota eleitoral; governo argentino nega entrada no país e aliados rejeitam versão de fuga

A repercussão ocorre em meio à tensão política provocada pelo resultado das eleições brasileiras

A possibilidade de o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ter tentado deixar o Brasil clandestinamente, apenas dois dias depois de perder a eleição presidencial para Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ganhou repercussão na imprensa internacional nesta terça-feira (27). Jornais da Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai passaram a acompanhar as suspeitas envolvendo o paradeiro do parlamentar, uma aeronave particular que teria sido preparada para levá-lo aos Estados Unidos e uma ordem judicial que o impede de deixar o território brasileiro.

O caso também chegou à cobertura internacional da agência americana Bloomberg, que destacou a negativa oficial do governo argentino sobre a suposta entrada do senador no país.

A repercussão ocorre em meio à tensão política provocada pelo resultado das eleições brasileiras, contestado por Flávio Bolsonaro, embora seu próprio partido já tenha reconhecido oficialmente a reeleição de Lula.

Até o momento, não há comprovação de que o senador tenha fugido ou tentado fugir. Autoridades argentinas afirmam que não existe registro de sua entrada no país, enquanto integrantes de sua equipe negam que ele tenha deixado o Brasil.

A suspeita começou a circular na madrugada desta terça-feira, depois que o portal argentino Infobae publicou uma reportagem informando que Flávio Bolsonaro poderia ter atravessado a fronteira brasileira em direção à província de Misiones, na Argentina, utilizando a carteira de identidade.

Segundo a publicação, o senador pretendia embarcar em um avião particular no aeroporto de Puerto Iguazú, com destino aos Estados Unidos.

A aeronave identificada é um Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, pertencente à empresa argentina Baires Fly S.A. O avião havia chegado de Buenos Aires às 23h45 de segunda-feira (26).

O voo estava previsto para a madrugada, mas não foi realizado. Segundo fontes da Polícia de Segurança Aeroportuária argentina ouvidas pelo jornal La Nación, um dos quatro passageiros esperados não apareceu.

A informação sobre o avião provocou uma série de verificações por parte das autoridades dos dois países. Na Argentina, o governo do presidente Javier Milei negou oficialmente que Flávio Bolsonaro tivesse entrado no território nacional.

O secretário de imprensa da Presidência argentina também desmentiu a informação, conforme reportagem publicada pela Bloomberg.

A Direção Nacional de Migrações informou que não encontrou registro de entrada do senador e que a documentação da empresa responsável pela aeronave estava regular.

As autoridades argentinas acrescentaram que não havia sido apresentado nenhum plano de voo que incluísse integrantes da família Bolsonaro.

No Brasil, a Polícia Federal passou a verificar registros migratórios e movimentações nas fronteiras para determinar se o senador havia deixado o país.

Segundo informações divulgadas pela imprensa, não havia registro de passagem de Flávio Bolsonaro por um posto oficial de controle migratório.

Proibição de deixar o Brasil amplia repercussão

A suspeita de fuga surgiu menos de 24 horas depois de o próprio Flávio Bolsonaro anunciar que havia sido notificado pela Polícia Federal sobre uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

Segundo o senador, a decisão exige a entrega de seus passaportes comum e diplomático e o proíbe de sair do país.

A medida está relacionada a investigações que envolvem suspeitas de lavagem de dinheiro e possíveis irregularidades financeiras. Flávio Bolsonaro nega ter cometido crimes.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o parlamentar classificou a decisão como uma tentativa de intimidação política e afirmou que nunca havia pensado em deixar o Brasil.

A Reuters, uma das principais agências internacionais de notícias, noticiou na segunda-feira (26) que o senador havia anunciado a determinação judicial e negado qualquer intenção de fugir depois da derrota eleitoral.

A agência também destacou que a medida ocorreu após declarações de Eduardo Bolsonaro, irmão do senador, sugerindo que Flávio deveria deixar o Brasil caso perdesse a eleição.

A sequência dos acontecimentos ampliou a repercussão do caso: primeiro, a ordem de entrega dos passaportes; depois, a notícia de um possível deslocamento para a Argentina; por fim, a negativa oficial do governo argentino.

Imprensa internacional acompanha paradeiro do senador

Na Argentina, a cobertura passou a acompanhar não apenas o possível deslocamento de Flávio Bolsonaro, mas também as informações sobre o avião particular, as verificações realizadas pelas autoridades e as negativas apresentadas por seus aliados.

O jornal La Nación informou que a Polícia Federal brasileira investigava se o senador havia deixado o país pela fronteira argentina. A publicação também ouviu fontes da segurança aeroportuária sobre o voo que não aconteceu.

O Clarín passou a acompanhar o caso em tempo real, destacando a investigação sobre a possível saída do senador para os Estados Unidos e as informações contraditórias sobre sua localização.

No Chile, o jornal La Tercera publicou uma reportagem sobre o rastreamento das fronteiras brasileiras e a tentativa das autoridades de verificar a informação divulgada inicialmente pelo Infobae.

O Diario Financiero, também chileno, destacou a possibilidade de o candidato derrotado ter tentado viajar para os Estados Unidos depois de receber uma ordem judicial proibindo sua saída do Brasil.

No Paraguai, o ABC Color publicou uma reportagem sobre a suposta tentativa de fuga, destacando a aeronave particular, o destino americano e as investigações relacionadas ao senador.

No Uruguai, o jornal El País também repercutiu o episódio, com foco na investigação sobre o paradeiro de Flávio Bolsonaro e na ausência de registros oficiais de saída do território brasileiro.

A cobertura internacional demonstra que o episódio ultrapassou a esfera da política doméstica brasileira, mas os veículos consultados ainda tratam a possível fuga como uma hipótese não comprovada.

Estados Unidos aparecem como possível destino

O possível destino americano é outro elemento que chama a atenção.

Segundo a reportagem inicial do Infobae, a aeronave teria como destino Fort Lauderdale, no sul da Flórida, região que concentra uma expressiva comunidade brasileira.

A informação não foi confirmada por autoridades migratórias americanas.

A Bloomberg destacou a negativa do governo argentino, enquanto a Reuters havia noticiado anteriormente a determinação judicial sobre os passaportes e a declaração do senador de que não pretendia fugir.

Até a atualização desta reportagem, não havia confirmação de que Flávio Bolsonaro tivesse embarcado em uma aeronave com destino aos Estados Unidos ou ingressado em território americano.

O episódio acontece em um momento de atenção internacional sobre as relações entre o governo brasileiro e a administração de Donald Trump.

A família Bolsonaro mantém vínculos políticos com integrantes do movimento conservador americano, enquanto o presidente Lula defende uma política externa de maior autonomia em relação a Washington.

Essas relações ajudam a explicar o interesse internacional pelo caso, mas não constituem prova de que o governo americano tenha participado ou tivesse conhecimento de qualquer plano de viagem.

Reações políticas nas redes sociais

O caso também passou a provocar manifestações políticas nas redes sociais. O deputado federal André Janones, aliado de Lula, ironizou a possibilidade de prisão de Flávio Bolsonaro em uma publicação repercutida pelo jornal argentino Clarín.

A manifestação representa a posição política do parlamentar, não uma conclusão das autoridades sobre a existência de fuga ou a responsabilidade criminal do senador.

Do outro lado, Rogério Marinho, coordenador da campanha presidencial de Flávio Bolsonaro, negou que o senador tivesse deixado o Brasil.

As declarações mostram como o episódio passou a alimentar a disputa política nas redes sociais, mesmo sem uma confirmação independente da suposta viagem.

Crise política brasileira volta às manchetes internacionais

A repercussão ocorre apenas dois dias depois da reeleição de Lula, que venceu Flávio Bolsonaro no segundo turno por 51,79% a 48,21% dos votos válidos.

Embora o Partido Liberal tenha reconhecido o resultado proclamado pelo Tribunal Superior Eleitoral, Flávio Bolsonaro ainda questiona a votação e anunciou que pretende buscar sua anulação.

O senador também enfrenta investigações judiciais e uma determinação que restringe sua liberdade de viajar para o exterior.

A combinação desses acontecimentos passou a ocupar espaço na imprensa estrangeira, especialmente nos países vizinhos, onde a possibilidade de uma travessia pela fronteira argentina acrescentou uma dimensão internacional ao caso.

A existência de uma investigação, entretanto, não significa que o senador tenha cometido um crime. Da mesma forma, as informações sobre a aeronave não comprovam que Flávio Bolsonaro tenha planejado ou iniciado uma fuga.

Até o momento, as autoridades não apresentaram evidências públicas de que o parlamentar tenha deixado o Brasil.

O que permanece confirmado é a repercussão internacional da suspeita, a investigação sobre os registros de fronteira, a negativa oficial do governo argentino e a contestação apresentada por aliados do senador.

A principal questão ainda depende de esclarecimento: onde estava Flávio Bolsonaro no momento em que a aeronave apontada pela imprensa argentina deveria ter decolado para os Estados Unidos?