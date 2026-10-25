Vitória de Lula repercute no exterior com destaque para virada histórica

A reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ganhou espaço na imprensa internacional com três pontos centrais: a recuperação depois da derrota no primeiro turno, a conquista inédita de um quarto mandato e os desafios para governar um país dividido. Na cobertura econômica, as atenções se voltaram para as contas públicas e a relação com o Congresso. Entre investidores, os primeiros negócios com ativos brasileiros no exterior indicaram uma reação negativa ao resultado.

Nas negociações iniciais em Chicago, a desvalorização do contrato futuro de real equivalia a uma alta de aproximadamente 10% do dólar, para R$ 5,51. Em Tóquio, um fundo que acompanha o Ibovespa recuava 11,59%. Os movimentos ocorreram antes da abertura do mercado brasileiro e refletiam uma revisão das posições de investidores que esperavam uma vitória de Flávio Bolsonaro e uma mudança na orientação econômica.

Na Europa, o Financial Times destacou o contraste entre o tamanho da conquista eleitoral e a dificuldade do próximo mandato. O jornal britânico apontou as pressões fiscais, os juros elevados e a resistência parlamentar como obstáculos para o presidente reeleito. A análise coloca a capacidade de administrar a economia entre os principais testes dos próximos quatro anos.

A Reuters também direcionou parte da cobertura aos problemas econômicos que aguardam o governo. Em reportagem específica sobre o tema, a agência destacou dívida pública acima de 82% do Produto Interno Bruto, juros de 13,75% e inflação anual de 4,6%. O desafio apresentado é conciliar os compromissos sociais de Lula com a necessidade de controlar despesas e reduzir as pressões sobre o crédito.

Nos Estados Unidos, o Wall Street Journal enfatizou a capacidade de sobrevivência política do presidente. A reportagem descreveu a vitória sobre Flávio Bolsonaro como surpreendente e ressaltou que o resultado prolonga uma das mais extensas trajetórias políticas da América Latina. Aos 80 anos, Lula assegurou um quarto mandato depois de chegar ao segundo turno em desvantagem.

A Associated Press deu maior espaço às consequências internacionais da eleição. A agência destacou a permanência no poder de um presidente crítico de Donald Trump e o significado do resultado para as relações entre Brasília e Washington. Na apuração concluída, informou que Lula recebeu aproximadamente 51,8% dos votos, com vantagem de quase 4,4 milhões sobre o adversário.

Na América Central, o jornal Prensa Libre, da Guatemala, ressaltou a recuperação inédita entre os dois turnos. A publicação apresentou como elemento central o fato de Lula ter vencido a eleição depois de terminar a primeira votação atrás de Flávio Bolsonaro — uma inversão sem precedente nas disputas presidenciais desde a retomada das eleições diretas.

Na América do Sul, o argentino Infobae acompanhou a apuração em tempo real e destacou a mudança de cenário entre o primeiro e o segundo turno. A cobertura enfatizou a recuperação do presidente e a derrota do filho de Jair Bolsonaro em uma disputa apertada, acompanhada de forte mobilização política.

As manifestações de líderes regionais também ganharam espaço. A agência EFE reuniu reações da presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, do presidente uruguaio, Yamandú Orsi, e dos ex-presidentes Gustavo Petro, da Colômbia, e Gabriel Boric, do Chile. “Viva a democracia, o povo do Brasil venceu. Parabéns, presidente Lula!”, afirmou Sheinbaum. Orsi informou ter conversado com o brasileiro para cumprimentá-lo pelo resultado.

Na Ásia, a CNA, emissora sediada em Singapura, destacou o quarto mandato e a dimensão da recuperação eleitoral, em reportagem distribuída pela Reuters. A France 24 também publicou a cobertura da agência, ressaltando um resultado que contrariou expectativas e ampliou a trajetória de retornos políticos de Lula.

No Oriente Médio, a Al Jazeera destacou a virada de Lula após a derrota no primeiro turno e a conquista do quarto mandato.

Na Austrália, a ABC combinou a cobertura do resultado com uma análise sobre as instituições brasileiras. Ouvida pela emissora, a especialista em política internacional Flavia Bellieni Zimmermann, da Universidade Deakin, interpretou a eleição como uma consolidação da resolução das disputas pelo processo democrático. A reportagem também mostrou comemorações de apoiadores do presidente e preocupações econômicas de eleitores de Flávio Bolsonaro.

O próximo governo já aparece como uma questão central nessa cobertura: como transformar a vitória eleitoral em capacidade de governar. Com um Legislativo conservador e pressões sobre as contas públicas, Lula terá de negociar a aprovação de suas prioridades. No exterior, a atenção começa a se deslocar da recuperação nas urnas para as decisões que definirão seu quarto mandato.