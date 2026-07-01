Wall Street fecha melhor trimestre desde 2020; IA segue como motor das bolsas

O S&P 500, índice que reúne 500 das maiores empresas listadas nos Estados Unidos e é considerado a principal referência do mercado acionário americano, avançou 14,9% apenas entre abril e junho

Os principais índices da Bolsa de Valores de Nova York encerraram o segundo trimestre de 2026 com resultados históricos, consolidando um dos períodos mais fortes para os mercados financeiros americanos desde a recuperação econômica observada após a pandemia de Covid-19.

O S&P 500, índice que reúne 500 das maiores empresas listadas nos Estados Unidos e é considerado a principal referência do mercado acionário americano, avançou 14,9% apenas entre abril e junho. Trata-se do melhor desempenho trimestral desde 2020, quando os mercados se recuperavam das fortes perdas provocadas pela pandemia.

No acumulado de 2026, o índice já registra valorização de 9,55%, resultado que surpreende analistas, especialmente porque o período foi marcado por eventos capazes de gerar forte instabilidade financeira, incluindo o aumento das tensões no Oriente Médio, a volatilidade nos preços do petróleo e as incertezas sobre a política monetária americana.

O Dow Jones Industrial Average, composto por 30 grandes empresas americanas, acumulou alta de 8,85% nos primeiros seis meses do ano, registrando seu melhor primeiro semestre desde 2021.

Já o Nasdaq, índice com forte presença de empresas de tecnologia, subiu aproximadamente 12,8% no mesmo período, reforçando a confiança dos investidores no setor tecnológico.

IA segue liderando

A principal explicação para a valorização das bolsas continua sendo a corrida global pela inteligência artificial.

Desde o lançamento e popularização de ferramentas de IA generativa, empresas, governos e investidores passaram a direcionar bilhões de dólares para infraestrutura tecnológica necessária para sustentar essa nova fase da economia digital.

Nesse cenário, fabricantes de semicondutores, chips avançados, memória de alta performance e equipamentos para centros de processamento de dados tornaram-se algumas das empresas mais valorizadas do mercado.

O Philadelphia Semiconductor Index (SOX), índice que acompanha as principais empresas do setor de semicondutores nos Estados Unidos, registrou o melhor trimestre de sua história. Segundo os dados divulgados, o setor acumulou retorno próximo de 92% nos últimos três meses.

Entre os destaques aparecem empresas como Intel, Micron Technology e Sandisk, beneficiadas pelo aumento da demanda por componentes utilizados em servidores, data centers e sistemas de inteligência artificial.

Analistas explicam que praticamente toda aplicação moderna de IA depende de uma enorme capacidade computacional. Para treinar modelos avançados e operar sistemas de inteligência artificial em larga escala, são necessários milhares de chips especializados funcionando simultaneamente.

Essa demanda sem precedentes transformou o setor de semicondutores em um dos principais motores do mercado financeiro americano.

Pequenas empresas

A valorização não ficou restrita às gigantes da tecnologia. O Russell 2000, índice que acompanha cerca de duas mil empresas de menor capitalização de mercado nos Estados Unidos, acumula alta superior a 20% em 2026.

Esse desempenho representa o melhor primeiro semestre para o índice desde 1991.

No entanto, especialistas observam que a alta não está distribuída de forma uniforme. Entre as 50 ações com melhor desempenho no Russell 2000 neste ano, pelo menos 16 pertencem ao setor de semicondutores ou possuem forte ligação com a cadeia produtiva da inteligência artificial.

Isso demonstra que boa parte do otimismo dos investidores continua concentrada no avanço da IA e nas empresas capazes de fornecer a infraestrutura necessária para essa transformação tecnológica.

Tensões no Oriente Médio

Outro fator que chamou atenção dos investidores foi a resistência do mercado diante dos episódios de tensão envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã.

Historicamente, conflitos no Oriente Médio costumam gerar volatilidade nos mercados globais devido ao impacto potencial sobre a produção e o transporte de petróleo.

Durante o trimestre, investidores acompanharam de perto as preocupações relacionadas ao Estreito de Hormuz, rota marítima por onde passa aproximadamente um quinto do petróleo consumido no mundo.

Qualquer ameaça ao tráfego na região pode provocar aumento dos preços da energia e pressionar a inflação global.

Apesar disso, os mercados reagiram apostando em uma redução gradual das tensões e na manutenção do fluxo comercial pela região, ajudando a sustentar o avanço das bolsas.

Pior trimestre em mais de uma década

Enquanto as ações comemoraram resultados históricos, o ouro viveu um cenário completamente diferente.

Após atingir níveis recordes no início do ano, o metal precioso registrou seu pior trimestre desde 2013.

Tradicionalmente, investidores recorrem ao ouro em momentos de incerteza econômica, conflitos internacionais ou receios de recessão.

No entanto, a valorização do dólar americano e as expectativas de manutenção de juros elevados nos Estados Unidos reduziram a atratividade do metal.

Quando as taxas de juros sobem, aplicações em títulos públicos e outros ativos de renda fixa tendem a oferecer retornos mais competitivos, diminuindo a procura por ativos que não geram rendimento, como o ouro.

Fed pode mudar o cenário

Apesar do forte desempenho registrado até agora, analistas alertam que a segunda metade de 2026 poderá apresentar desafios importantes para os mercados.

O principal deles continua sendo a política monetária do Federal Reserve, o banco central americano.

Caso a inflação volte a acelerar, a autoridade monetária poderá manter os juros elevados por mais tempo ou até mesmo promover novos aumentos.

Juros mais altos costumam encarecer o crédito, reduzir investimentos corporativos e diminuir o apetite dos investidores por ativos de maior risco, como ações.

Sinais de alerta

Mesmo sendo o principal motor da alta das bolsas, o setor de inteligência artificial começa a apresentar alguns sinais de desaceleração.

Investidores acompanham com atenção indicadores de crescimento das grandes empresas de tecnologia e fabricantes de chips para avaliar se o ritmo atual pode ser mantido.

Parte do mercado já debate se as valorizações observadas nos últimos anos refletem expectativas excessivamente otimistas sobre os lucros futuros do setor.

A discussão ganhou força após relatos de que algumas empresas ligadas ao universo da inteligência artificial estariam reavaliando cronogramas de expansão e abertura de capital, enquanto fabricantes de chips enfrentam comparações cada vez mais difíceis após resultados extraordinários registrados nos últimos anos.

Ainda assim, a avaliação predominante entre analistas é que a inteligência artificial continuará sendo um dos temas centrais dos mercados financeiros globais nos próximos anos.

Por enquanto, Wall Street encerra o primeiro semestre de 2026 com números robustos, impulsionada por uma combinação de inovação tecnológica, confiança dos investidores e expectativa de que a revolução da inteligência artificial continue transformando a economia mundial.