Marco Buzzi e a estranha seletividade ética do Judiciário brasileiro

Há algo profundamente simbólico no fato de que a palavra de mulheres tenha conseguido ultrapassar uma das mais espessas muralhas de poder existentes na República: a posição de ministro de um tribunal superior

A decisão do Superior Tribunal de Justiça que aplicou ao ministro Marco Buzzi a sanção de disponibilidade com proposta de perda do cargo representa um acontecimento histórico para a magistratura brasileira. Pela primeira vez, o próprio tribunal decidiu impor a um de seus integrantes uma consequência disciplinar dessa gravidade, após processo instaurado para apurar acusações de assédio sexual. Buzzi nega as acusações e ainda existem etapas jurídicas subsequentes para que a perda do cargo se torne definitiva.

Independentemente dessas etapas, entretanto, o significado institucional da decisão já é enorme.

Há alguma coisa profundamente simbólica no fato de que a palavra de mulheres tenha conseguido ultrapassar uma das mais espessas muralhas de poder existentes na República: a posição de ministro de um tribunal superior.

O episódio transmite uma mensagem que não deve ser minimizada. Nenhuma toga pode funcionar como escudo absoluto contra denúncias graves. Nenhum cargo público, por elevado que seja, deve tornar seu ocupante imune à investigação e à responsabilização.

Quando uma mulher denuncia alguém situado no topo de uma estrutura de poder, a desigualdade entre os dois lados é evidente. De um lado está uma cidadã. Do outro, uma autoridade dotada de prestígio institucional, estrutura funcional, influência e todos os atributos simbólicos que acompanham o exercício da magistratura superior.

É exatamente por isso que o caso Buzzi possui dimensão que ultrapassa seus personagens. Ele demonstra simultaneamente o poder e a necessidade da denúncia.

Outras mulheres que eventualmente sejam vítimas de comportamentos abusivos praticados por pessoas poderosas podem perceber nesse episódio que denunciar não é necessariamente um gesto destinado ao silêncio institucional. A denúncia pode desencadear investigação. A investigação pode produzir consequência. E a autoridade denunciada pode, efetivamente, ser chamada a responder por seus atos.

O Superior Tribunal afastou cautelarmente Buzzi em fevereiro e, em abril, instaurou processo administrativo disciplinar por decisão unânime de seu Plenário. A decisão agora adotada demonstra que o procedimento disciplinar não foi meramente protocolar.

Mas é justamente aí que começa uma segunda e desconfortável reflexão. A coragem institucional demonstrada no caso Buzzi precisa ser transformada em padrão. Caso contrário, corre o risco de permanecer como uma excepcionalidade conveniente dentro de um Poder que há anos convive com episódios muito mais amplos de suspeitas, conflitos de interesse, tráfico de influência e corrupção judicial.

A pergunta inevitável é simples: por que algumas denúncias provocam reações institucionais fulminantes, enquanto outras parecem percorrer lentamente os labirintos do sistema até desaparecerem da memória pública?

O contraste com outros episódios envolvendo o Judiciário torna o caso ainda mais significativo. A Operação Sisamnes revelou suspeitas de comercialização de informações sigilosas e de minutas de decisões produzidas em gabinetes do próprio STJ, levando à denúncia de servidores por crimes como corrupção, violação de sigilo e organização criminosa.

Embora a denúncia conhecida não atribua participação a ministros, a existência de investigações conexas sob sigilo, envolvendo autoridades com prerrogativa de foro, expõe a gravidade institucional de um sistema em que informações judiciais podem ter sido transformadas em mercadoria.

A Operação Faroeste, por sua vez, revelou um dos maiores escândalos judiciais recentes do país, com acusações de venda de decisões, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa em disputas fundiárias na Bahia, resvalando em comportamentos do STJ.

No STF, controvérsias envolvendo impedimento, suspeição e conflitos de interesse também se repetiram ao longo dos anos, como nos questionamentos sobre a atuação de ministros em processos relacionados a empresários “amigos”, suspensão de fiscalizações da Receita Federal que alcançavam dezenas de contribuintes ligados a autoridades públicas, afora os claros tentáculos do Banco Master e a exposição de nome de ministro envolvidos. Embora não haja ainda reconhecimento de prática criminosa, os episódios reforçaram um debate inevitável sobre transparência, autocontrole institucional e fiscalização de quem exerce poder jurisdicional em seu grau máximo.

É justamente diante desse histórico que a punição imposta a Marco Buzzi provoca uma reflexão incômoda. O rigor demonstrado em um caso de natureza sexual é legítimo e necessário, mas não pode se transformar em exceção moral dentro de um sistema que também convive com denúncias de corrupção, venda de decisões, tráfico de influência e conflitos de interesse. A questão, portanto, não é diminuir a gravidade do caso Buzzi, mas perguntar por que outras denúncias igualmente graves nem sempre produzem respostas institucionais com a mesma velocidade, transparência e contundência.

Esse contraste revela o risco de uma espécie de seletividade ética: pune-se exemplarmente uma conduta, enquanto outras suspeitas capazes de atingir diretamente a credibilidade da Justiça permanecem por anos em investigações, sigilos, arquivamentos ou zonas cinzentas.

O legado desse caso, portanto, não será medido apenas pela queda de um ministro, mas pela capacidade do Judiciário de demonstrar que nenhum de seus integrantes está acima da apuração. Se o rigor aplicado agora também alcançar suspeitas de corrupção e tráfico de influência, haverá avanço real. Caso contrário, ficará a impressão de que a Justiça brasileira continua escolhendo quais escândalos merecem resposta exemplar e quais podem permanecer indefinidamente sob o peso do silêncio institucional.