Flávio Bolsonaro divulga os 47 apoios ao Senado; leia a lista
O candidato à Presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro, confirmou nesta quinta-feira (6) apoio a 47 candidatos ao Senado em todos os Estados. A lista inclui Arthur Lira (PP) e exclui Ciro Nogueira (PP), presidente do PP.
Flávio ainda não havia anunciado um endosso formal a Lira. Até então, o PL lançaria o deputado Alfredo Gaspar (PL), que deixou a disputa para ser vice da chapa presidencial.
Com a saída de Gaspar, Flávio oficializou o apoio a Lira, durante transmissão em seu canal no YouTube. Na live, leu todos os nomes que terão seu apoio ao Senado. Não confirmou, porém, os apoios a governos estaduais, apenas disse que contará com 22 palanques.
O presidente do PP, Ciro Nogueira, não foi mencionado. No Piauí, Flávio optou por apoiar Tiago Junqueira (PL). A decisão veio após a tentativa frustrada de Flávio de selar uma aliança com o PP de Ciro em âmbito nacional.
Flávio reiterou ainda que apoiará Carlos Jordy (PL) a uma das vagas ao Senado pelo Rio de Janeiro. Antes, o PL havia confirmado endosso a Márcio Canella (União). A troca foi feita após Canella ser preso portando um fuzil.
Leia a lista completa:
- Acre: Márcio Bittar (PL) e Mara Rocha (MDB);
- Alagoas: Maria Cândia (PSDB) e Arthur Lira (PP);
- Amapá: Rayssa Furlan (Podemos) e Lucas Barreto (PSD);
- Amazonas: Capitão Alberto Neto (PL);
- Bahia: João Roma (PL) e Angelo Coronel (Republicanos);
- Ceará: Alcides Fernandes (PL) e Capitão Wagner (União);
- Distrito Federal: Michelle Bolsonaro (PL) e Bia Kicis (PL);
- Espírito Santo: Maguinha Malta (PL) e Evair Melo (Republicanos);
- Goiás: Gustavo Gayer (PL) e Oséias Varão (PL);
- Maranhão: Cidônio Gonçalves (PL);
- Mato Grosso: José Medeiros (PL);
- Mato Grosso do Sul: Reinaldo Azambuja (PL) e Capitão Contar (PL);
- Minas Gerais: Domingos Sávio (PL);
- Pará: Delegado Éder Mauro (PL) e Zequinha Marinho (Podemos);
- Paraíba: Marcelo Queiroga (PL);
- Paraná: Deltan Dallagnol (Novo) e Filipe Barros (PL);
- Pernambuco: Mendonça Filho (PL);
- Piauí: Tiago Junqueira (PL);
- Rio de Janeiro: Carlos Portinho (PL) e Carlos Jordy (PL);
- Rio Grande do Sul: Sanderson (PL) e Marcel van Hattem (Novo);
- Rio Grande do Norte: Styvenson Valentim (PSDB) e Coronel Hélio Oliveira (PL);
- Rondônia: Fernando Máximo (PL) e Bruno Scheid (PL);
- Roraima: Hélio Lopes (PL) e Nicoletti (PL);
- Santa Catarina: Carlos Bolsonaro (PL) e Caroline de Toni (PL);
- São Paulo: André do Prado (PL) e Guilherme Derrite (PP);
- Sergipe: Rodrigo Valadares (PL) e Coronel Rocha (PL);
- Tocantins: Eduardo Gomes (PL) e Carlos Gaguim (União).