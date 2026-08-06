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Política

Flávio Bolsonaro divulga os 47 apoios ao Senado; leia a lista

O candidato à Presidência anunciou endosso formal a Arthur Lira e deixou Ciro Nogueira de fora

Estadão Conteúdo

Senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL)
Flávio Bolsonaro leu a lista de apoios durante live ALBARI ROSA / AFP

O candidato à Presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro, confirmou nesta quinta-feira (6) apoio a 47 candidatos ao Senado em todos os Estados. A lista inclui Arthur Lira (PP) e exclui Ciro Nogueira (PP), presidente do PP.

Flávio ainda não havia anunciado um endosso formal a Lira. Até então, o PL lançaria o deputado Alfredo Gaspar (PL), que deixou a disputa para ser vice da chapa presidencial.

Com a saída de Gaspar, Flávio oficializou o apoio a Lira, durante transmissão em seu canal no YouTube. Na live, leu todos os nomes que terão seu apoio ao Senado. Não confirmou, porém, os apoios a governos estaduais, apenas disse que contará com 22 palanques.

O presidente do PP, Ciro Nogueira, não foi mencionado. No Piauí, Flávio optou por apoiar Tiago Junqueira (PL). A decisão veio após a tentativa frustrada de Flávio de selar uma aliança com o PP de Ciro em âmbito nacional.

Flávio reiterou ainda que apoiará Carlos Jordy (PL) a uma das vagas ao Senado pelo Rio de Janeiro. Antes, o PL havia confirmado endosso a Márcio Canella (União). A troca foi feita após Canella ser preso portando um fuzil.

Leia a lista completa:

  • Acre: Márcio Bittar (PL) e Mara Rocha (MDB);
  • Alagoas: Maria Cândia (PSDB) e Arthur Lira (PP);
  • Amapá: Rayssa Furlan (Podemos) e Lucas Barreto (PSD);
  • Amazonas: Capitão Alberto Neto (PL);
  • Bahia: João Roma (PL) e Angelo Coronel (Republicanos);
  • Ceará: Alcides Fernandes (PL) e Capitão Wagner (União);
  • Distrito Federal: Michelle Bolsonaro (PL) e Bia Kicis (PL);
  • Espírito Santo: Maguinha Malta (PL) e Evair Melo (Republicanos);
  • Goiás: Gustavo Gayer (PL) e Oséias Varão (PL);
  • Maranhão: Cidônio Gonçalves (PL);
  • Mato Grosso: José Medeiros (PL);
  • Mato Grosso do Sul: Reinaldo Azambuja (PL) e Capitão Contar (PL);
  • Minas Gerais: Domingos Sávio (PL);
  • Pará: Delegado Éder Mauro (PL) e Zequinha Marinho (Podemos);
  • Paraíba: Marcelo Queiroga (PL);
  • Paraná: Deltan Dallagnol (Novo) e Filipe Barros (PL);
  • Pernambuco: Mendonça Filho (PL);
  • Piauí: Tiago Junqueira (PL);
  • Rio de Janeiro: Carlos Portinho (PL) e Carlos Jordy (PL);
  • Rio Grande do Sul: Sanderson (PL) e Marcel van Hattem (Novo);
  • Rio Grande do Norte: Styvenson Valentim (PSDB) e Coronel Hélio Oliveira (PL);
  • Rondônia: Fernando Máximo (PL) e Bruno Scheid (PL);
  • Roraima: Hélio Lopes (PL) e Nicoletti (PL);
  • Santa Catarina: Carlos Bolsonaro (PL) e Caroline de Toni (PL);
  • São Paulo: André do Prado (PL) e Guilherme Derrite (PP);
  • Sergipe: Rodrigo Valadares (PL) e Coronel Rocha (PL);
  • Tocantins: Eduardo Gomes (PL) e Carlos Gaguim (União).

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