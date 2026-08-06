Flávio Bolsonaro divulga os 47 apoios ao Senado; leia a lista

O candidato à Presidência anunciou endosso formal a Arthur Lira e deixou Ciro Nogueira de fora

O candidato à Presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro, confirmou nesta quinta-feira (6) apoio a 47 candidatos ao Senado em todos os Estados. A lista inclui Arthur Lira (PP) e exclui Ciro Nogueira (PP), presidente do PP.

Flávio ainda não havia anunciado um endosso formal a Lira. Até então, o PL lançaria o deputado Alfredo Gaspar (PL), que deixou a disputa para ser vice da chapa presidencial.

Com a saída de Gaspar, Flávio oficializou o apoio a Lira, durante transmissão em seu canal no YouTube. Na live, leu todos os nomes que terão seu apoio ao Senado. Não confirmou, porém, os apoios a governos estaduais, apenas disse que contará com 22 palanques.

O presidente do PP, Ciro Nogueira, não foi mencionado. No Piauí, Flávio optou por apoiar Tiago Junqueira (PL). A decisão veio após a tentativa frustrada de Flávio de selar uma aliança com o PP de Ciro em âmbito nacional.

Flávio reiterou ainda que apoiará Carlos Jordy (PL) a uma das vagas ao Senado pelo Rio de Janeiro. Antes, o PL havia confirmado endosso a Márcio Canella (União). A troca foi feita após Canella ser preso portando um fuzil.

Leia a lista completa: