Quando o hóspede vira auditor: reputação digital também é ESG

Em tempos de avaliações públicas, a experiência do cliente passou a revelar a coerência entre o que as marcas comunicam e o que entregam na prática

Durante muito tempo, reputação foi tratada como um assunto de comunicação.

A empresa construía uma narrativa, divulgava seus valores, escolhia suas melhores imagens e tentava controlar a forma como queria ser percebida pelo mercado.

Esse tempo acabou.

Hoje, a reputação de uma marca também é construída fora dos canais oficiais. Ela aparece em uma avaliação no Google, em uma nota no Tripadvisor, em uma reclamação pública, em um comentário no Instagram, em uma foto espontânea, em um vídeo feito pelo cliente ou em uma mensagem compartilhada em grupos privados.

A experiência deixou de ser silenciosa.

Ela virou dado público.

Na hotelaria, esse movimento é ainda mais evidente. O hóspede não avalia apenas o quarto, a cama ou o café da manhã. Ele avalia a coerência da experiência. Observa o atendimento. Percebe a relação da marca com o território. Repara se a natureza é tratada como ativo vivo ou apenas como cenário. Comprova se há vínculo real com a cultura local ou apenas uma estética produzida para parecer autêntica.

Esse olhar do consumidor tem uma força nova.

O hóspede deixou de ser apenas cliente. Passou a ser uma espécie de auditor público da reputação.

E é aqui que o tema deixa de ser apenas marketing e entra na agenda ESG.

Porque ESG não se sustenta apenas em relatórios, selos ou discursos institucionais. Ele se revela na operação. Na forma como a empresa trata pessoas. Na relação com fornecedores. No respeito ao território. Na transparência diante de críticas. Na capacidade de ouvir, corrigir e manter coerência entre promessa e entrega.

No turismo, essa coerência é decisiva.

Uma pousada, um hotel ou um empreendimento turístico não ocupa apenas um endereço. Ocupa uma paisagem, uma comunidade, uma cultura e uma história. Em destinos de natureza, essa responsabilidade é ainda maior.

Jericoacoara, no Ceará, é um exemplo claro desse desafio.

O destino carrega uma força simbólica enorme. Vento, praia, dunas, simplicidade, desejo turístico e pressão crescente sobre o território convivem no mesmo espaço. Qualquer marca instalada ali participa, de alguma forma, da imagem pública do lugar.

Nesse cenário, um reconhecimento recente ajuda a ilustrar o tema. A Vila Kalango, pousada independente localizada em Jericoacoara, foi reconhecida no prêmio Travellers’ Choice Best of the Best 2026, do Tripadvisor, na categoria Small & Boutique Hotels. É a única representante cearense na lista nacional.

Mais importante do que a posição em qualquer ranking é a natureza desse tipo de reconhecimento.

Ele nasce da percepção dos próprios viajantes.

São hóspedes que viveram a experiência, avaliaram a estadia e tornaram pública sua leitura sobre a marca. É uma chancela coletiva, construída na prática, a partir da entrega cotidiana.

Esse tipo de reconhecimento aponta para uma mudança maior no mercado.

A reputação digital passou a funcionar como uma camada informal, mas poderosa, de transparência. Ela mostra o que a comunicação institucional muitas vezes não consegue provar sozinha: se a experiência prometida realmente se confirma.

Para empresas que atuam em territórios sensíveis, isso é ainda mais relevante.

Não basta dizer que há compromisso com sustentabilidade. O público percebe quando uma marca apenas usa o território como argumento de venda. E também percebe quando existe uma relação mais cuidadosa com o lugar, com as pessoas e com a cultura local.

Essa percepção, hoje, tem consequência.

Ela influencia escolha, desejo, confiança, retorno, recomendação e competitividade. Mas também influencia algo mais profundo: a licença social de uma marca para continuar ocupando determinado espaço com legitimidade.

Na prática, o cliente passou a fazer perguntas que antes ficavam restritas a especialistas, auditores ou relatórios.

A empresa entrega o que promete?

A experiência respeita o lugar onde está inserida?

A relação com a comunidade é real ou apenas decorativa?

A sustentabilidade aparece na operação ou só no discurso?

A marca sabe ouvir quando é criticada?

Essas perguntas estão espalhadas nas avaliações públicas.

Às vezes, aparecem de forma objetiva. Outras vezes, em detalhes: um comentário sobre atendimento, uma observação sobre excesso de exploração turística, uma foto que revela cuidado, uma crítica sobre falta de transparência ou um elogio à integração com a cultura local.

Para quem trabalha com ESG, isso importa.

Porque reputação não é apenas imagem. Reputação é consequência de comportamento percebido.

E, em um mundo no qual qualquer experiência pode ser publicada, comparada e compartilhada, a distância entre discurso e prática ficou menor. Ou, pelo menos, ficou mais visível.

A hotelaria talvez seja um dos setores mais expostos a essa nova lógica. Mas ela não está sozinha.

O mesmo vale para restaurantes, clínicas, escolas, cursos, marcas de moda, escritórios, serviços financeiros, empresas de tecnologia e profissionais liberais. Todo negócio baseado em confiança está sendo observado em tempo real.

A diferença é que, no turismo, a experiência envolve também o território.

Por isso, quando uma pousada independente em Jericoacoara ganha reconhecimento nacional a partir da avaliação dos hóspedes, o tema não deve ser lido apenas como uma boa notícia para o empreendimento. Ele pode ser lido como sinal de uma transformação maior.

O consumidor está mais ativo.

A reputação está mais pública.

A sustentabilidade está mais exposta.

E a coerência virou uma vantagem competitiva difícil de copiar.

No fim, talvez essa seja a grande mudança.

As marcas ainda podem contar suas histórias.

Mas agora são as pessoas que ajudam a decidir se essa história merece confiança.