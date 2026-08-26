Talvez a sua voz não seja tão feia quanto você pensa

Quando pergunto aos alunos do nosso curso de oratória, ou aos ouvintes nas palestras que ministro, quem não gosta de ouvir a própria voz gravada, a maioria levanta o braço como resposta de que não está satisfeita com o que ouve.

Tento tranquilizá-los ressaltando que a chance de estarem enganados é bastante alta. A explicação é simples: quando falamos, ouvimos a nossa voz também pela ressonância das vibrações nos ossos e tecidos da cabeça, o que lhe dá determinada sonoridade. Na gravação, essa participação óssea desaparece. É justamente essa diferença que faz com que a nossa voz gravada nos pareça tão estranha.

Leva um tempo para se acostumar

Ou seja, é uma forma diferente da que estamos acostumados. E por ser uma forma diferente, estranhamos, e por estranharmos normalmente não gostamos. É normal que esse fenômeno ocorra. Para as outras pessoas, entretanto, esse estranhamento não existe, pois sempre ouviram nossa voz de maneira muito mais próxima daquela registrada na gravação. Com o tempo, em muitos casos, a pessoa vai se acostumando e se familiarizando com o som da própria voz e passa a aceitá-la com mais naturalidade.

Nem sempre, porém, a impressão que temos de uma voz depende apenas dela. Há uma série de fatores que influenciam a maneira como é percebida. Um deles é a reverberação. Certa vez, almoçando com o cantor Eduardo Araújo, ele me contou uma história curiosa, que foi também uma grande lição.

Balões mágicos

Comentou que, em conversa com o maestro Ray Conniff, indagou como ele enfrentava a reverberação das salas inadequadas onde se apresentava.

O maestro revelou seu segredo. Para reduzir a desagradável reverberação, pedia que soltassem em diversos cantos da sala balões de gás, desses usados em festas infantis. Os balões, encostados ao teto, ajudavam a amortecer o som. Segundo Eduardo Araújo, o recurso dava bons resultados. Um truque simples de ser aplicado.

Com relação à voz, afirmo com convicção que, na maior parte dos casos, ela é melhor do que as pessoas imaginam. Tanto que é comum ouvir essa reclamação de indivíduos que, enquanto explicam seu descontentamento, demonstram ao falar que possuem uma voz até com boa qualidade.

Nem sempre o voo solo funciona

Há casos, lógico, de pessoas que possuem problemas de ressonância ou na sonoridade da voz. Nessas situações, a sugestão é que procurem um fonoaudiólogo, o profissional mais indicado para resolver. Com exercícios adequados, em muitos casos os resultados aparecem em pouco tempo.

Houve no passado uma propaganda interessante a respeito da qualidade da voz. Era um anúncio do xampu Colorama. A peça publicitária mostrava uma moça bonita com voz esganiçada, sem graça. As pessoas estranharam o fato de colocarem uma modelo com voz tão desagradável para anunciar o produto.

A minha voz continua a mesma

Mais tarde, em uma segunda propaganda, lá estava a moçoila toda saltitante entoando, com a voz ainda mais descolorida, a seguinte mensagem: “Ei, ei, você se lembra da minha voz? Continua a mesma, mas os meus cabelos, quanta diferença!” E, no final, a mesma moça surgia com voz melodiosa e sedutora dizendo: “Quando os cabelos são lindos, tudo é lindo numa mulher.”

Significa que a beleza da voz deve ser observada dentro de um conjunto mais amplo. Quantos líderes políticos arrebataram multidões com seus discursos eloquentes, mas com qualidade de voz que deixava a desejar. A personalidade com que se expressavam envolvia as plateias de maneira tão contundente que o tipo de voz era avaliado dentro de um plano mais abrangente.

Jânio e Brizola

Jânio Quadros foi um deles. Embora tenha sido considerado um dos melhores oradores da política brasileira de todos os tempos, possuía voz roufenha, com estética discutível. Sua presença nos palanques e nas entrevistas nas emissoras de televisão, entretanto, impressionava o público de tal forma que sua comunicação contribuiu para uma trajetória política que começou na Câmara Municipal de São Paulo e chegou à Presidência da República.

Leonel Brizola foi outro político que conquistou bastante sucesso com a oratória sem possuir uma voz com qualidade admirável. Ainda assim, era tão persuasivo que chegou a se eleger governador de dois estados diferentes, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.

Lula no pacote

E, para não irmos tão distante no tempo, temos um exemplo atual, o presidente Lula. Sua voz é bastante desagradável. Foi se deteriorando com o transcorrer dos anos, provavelmente desgastada pelos incontáveis discursos como sindicalista nas portas das fábricas e pelos problemas de saúde que precisou enfrentar. Mesmo assim, conseguiu três mandatos como presidente e concorre agora a um quarto governo.

Portanto, antes de se censurar por causa da qualidade da voz, analise se não se trata apenas de uma avaliação equivocada. Ou, como no caso de Jânio, se não possui uma sonoridade e um timbre tão característicos a ponto de servirem como espécie de marca registrada na sua maneira de se expressar. Siga pelo Instagram: @polito