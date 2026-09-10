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Reinaldo Polito

No momento de decidir, Fachin segura o cetro, mas está solitário

Quanto mais o tempo passa, mais as rusgas se acentuam
Reinaldo Polito

Reinaldo Polito

Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin
Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin Antonio Augusto / STF

O país acompanha, com certa apreensão, o confronto entre alas do STF. De um lado, a turma de André Mendonça; do outro, os aliados de Alexandre de Moraes. Especialistas consultam seus contatos na Corte tentando descobrir quem veste a toga de quem, e nem eles conseguem cravar um veredito. A balança parece equilibrada.

O imbróglio, porém, já tem desfecho certo: vai parar no colo do presidente da Corte, Edson Fachin. Ele tentou contemporizar: deu prazo aqui, adiou ali, na esperança de que os ânimos esfriassem, porque sabe que dessa briga ninguém sai vencedor. Mas quanto mais o tempo passa, mais as rusgas se acentuam.

Bate-boca que viralizou

Ministro brigar com ministro não é novidade: a troca de farpas entre Gilmar Mendes e Luís Roberto Barroso, que começou nos “Vossas Excelências” e terminou em impropérios, ainda viraliza nas redes. Mas um cabo de guerra como o de Moraes e Mendonça nunca se viu: ninguém cede, porque há interesse demais em jogo. Fachin terá pulso para mediar essa luta fratricida, ou vai deixar o caso rolar até a solução aparecer sozinha?

Quem apostava na segunda hipótese deve ter se surpreendido com o que ele fez no dia 9. Mendonça havia afastado o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, e o diretor de inteligência, Leandro Almada. A oposição soltou fogos, pois tinha lá suas razões para não gostar de Andrei, enquanto os governistas ficaram apreensivos, por vê-lo como uma espécie de aliado, simpático a Lula.

Um prazo para se explicarem

Flávio Dino fez o contrafogo e reverteu o afastamento, mantendo os dois no cargo. Guerra declarada: Fachin chamou aquilo de “conflito inconciliável de posições judiciais”, derrubou as duas decisões, manteve Andrei e Almada onde estavam, deu 48 horas para Andrei se explicar e 72 para Mendonça apresentar documentos. E reservou para si a palavra final sobre o comando da PF.

Tudo isso às vésperas das eleições de 2026, o que dá sabor político a qualquer escolha de Fachin. Enfraquecer Moraes favorece o discurso de Flávio Bolsonaro, pré-candidato, que quer transformar o desgaste do ministro em munição contra Lula. Poupá-lo, por sua vez, reforça quem já acusa a Corte de proteger os seus. Não há saída livre de suspeita.

O topo é solitário

É esse tipo de decisão que ninguém tira com dois dedos de conversa, ainda que exista um plenário para isso. Quem já ocupou uma cadeira de topo conhece a sensação: por mais assessores e pares ao redor, a decisão final cabe a uma pessoa só, que vai carregá-la sozinha, para o bem ou para o mal.

É uma variação moderna do julgamento de Salomão: diante de duas mulheres que reivindicavam o mesmo filho, não havia consenso possível nem comitê a convocar. Alguém tinha que decidir, e a decisão, qualquer que fosse, deixaria uma das partes convencida de ter sido tratada com injustiça.

O salvador da Ford

A história tem seus próprios Salomões, com resultados opostos. Em 2006, Alan Mulally hipotecou quase todos os ativos da Ford, até o logotipo, contra a vontade do conselho. Parecia desespero, mas dois anos depois foi a única montadora de Detroit a escapar do resgate público na crise de 2008.

Em 1990, Fernando Collor confiscou a poupança do país inteiro numa decisão fechada e sigilosa. Não segurou a inflação, corroeu a confiança e ajudou a pavimentar seu próprio impeachment. Decisões da mesma natureza, solitárias e sem meio-termo. Uma deu certo; a outra, não. A diferença, quase sempre, só fica clara depois.

A experiência “fachiniana”

Fachin já esteve nos dois lados desse tipo de decisão. Em 2018, votou com a maioria que negou o habeas corpus que teria evitado a prisão de Lula. Em 2021, foi ele mesmo, já em decisão monocrática, quem anulou as condenações da Lava Jato contra o petista, por entender que a Justiça de Curitiba não tinha competência para julgá-lo. Questão técnica, de foro, não de mérito, mas que na prática destravou a candidatura de Lula às vésperas de 2022. Dependendo de quem olha, o mesmo ministro ora perseguiu Lula, ora o salvou, e as duas leituras convivem até hoje.

É esse o retrato que Fachin carrega ao arbitrar a crise entre Moraes e Mendonça, às vésperas de mais uma eleição. Não existe, neste caso, decisão que o livre da acusação de viés: seja a de proteger Moraes, a de dar munição a Mendonça, ou a de calcular o efeito eleitoral de cada escolha. O problema não é pessoal, é estrutural: é o preço de ocupar uma cadeira em que decidir certo, tecnicamente, não livra ninguém de ser julgado como se tivesse escolhido um lado. Siga pelo Instagram: @polito

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