A ‘Copa de 204 jogos’ tem dia de viradas e quase zebras africanas contra europeus

O mundial de 2026 já entrou para a história por apresentar “jogos dentro dos jogos”. Em vez de 104 partidas, não é exagero falar que serão 208 por tudo o que o planeta está acompanhando. Os duelos desta quarta-feira são grandes exemplos. Em Atlanta, os ingleses foram surpreendidos por um gol relâmpago da República Democrática do Congo. O “English Team” apresentou um futebol abaixo das expectativas até os 30 minutos do segundo tempo, quando, praticamente, começou uma nova partida. O sempre decisivo Kane empatou e virou o placar aos 41.

O Daily Mirror, jornal popular britânico, estampou em manchete: “Papai, nós te amamos! Enquanto ‘HurriKane’ aproxima a Inglaterra do sonho da Copa do Mundo, esposa e filho comemoram vitória de tirar o fôlego.” E foi mesmo de tirar o fôlego, sendo dois jogos dentro do mesmo duelo. A Inglaterra enfrenta agora o México e quem vencer vai pegar o vencedor de Brasil e Noruega, pelas quartas.

Em Seattle, o confronto entre Bélgica e Senegal teve emoções parecidas. A equipe africana abriu vantagem de 2 a 0 e estava ganhando até os 40 do segundo tempo, quando Lukaku diminuiu. Aos 43, Tielemans empatou em uma grande reação. Quanto o fim da “geração belga”, que surgiu em 2014, já estava sendo decretado, a arbitragem marcou pênalti para os europeus aos cinco minutos da etapa final da prorrogação. Tielemans converteu e garantiu a classificação. Mais uma vez, o mundo acompanhou um “jogo dentro do jogo.” As mudanças que a FIFA implementou para deixar as partidas mais rápidas e até as paradas para hidratação estão ajudando na velocidade.

O adversário da Bélgica será os Estados Unidos que derrotou a Bósnia, em Santa Clara, por 2 a 0. Folarin Balogun, autor do primeiro gol, foi expulso na etapa final por uma entrada violenta. Mesmo com um homem a menos, os americanos conseguiram a terceira vitória na Copa. Os três anfitriões estão na próxima fase do mundial.

Os duelos desta quinta-feira vão definir o futuro de Espanha, Portugal e Croácia. Será que teremos mais jogos dentro dos jogos?