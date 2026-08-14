Desempenho regular da seleção em 1968 provocou mudanças até o tri, em 1970

A seleção brasileira foi eliminada na primeira fase da Copa de 1966, na Inglaterra, em uma das piores campanhas da história. Depois do fracasso, o treinador Vicente Feola deixou o comando da equipe e o técnico Aymoré Moreira, bicampeão em 1962, voltou ao cargo. Foi um período de renovação do futebol nacional. O presidente da CBD (atual CBF), João Havelange, criou a Cosena (Comissão Selecionadora Nacional). Caberia à entidade escolher o treinador e foi o caso da volta de Aymoré Moreira. Era preciso recuperar a imagem da camisa amarela.

Em 1968, a seleção fez uma longa excursão pela Europa em 1968 que começou com uma derrota para a Alemanha Ocidental, vice-campeã mundial, por 2 a 1. A partir desse resultado, o técnico Aymoré Moreira se conscientizou de que precisava fazer uma ampla reformulação. O Brasil não poderia mais viver do passado, necessitava de um plano bem elaborado visando a próxima Copa. Ainda na Europa, o time nacional venceu a Polônia, por 6 a 3, perdeu para a Tchecoslováquia, por 3 a 2, e passou por Iugoslávia (2 a 0) e Portugal (2 a 0).

Excursão brasileira em 1968

16.06.1968 – Brasil 1×2 Alemanha – Stuttgart

20.06.1968 – Brasil 6×3 Polônia – Varsóvia

23.06.1968 – Brasil 2×3 Tchecoslováquia – Bratislava

25.06.1968 – Brasil 2×0 Iugoslávia – Belgrado

30.06.1968 – Brasil 2×0 Portugal – Lourenço Marques

07.07.1968 – Brasil 2×0 México – Cidade do México

10.07.1968 – Brasil 1×2 México – Cidade do México

14.07.1968 – Brasil 4×3 Peru – Lima

17.07.1968 – Brasil 4×0 Peru – Lima

Em outubro daquele ano, o Brasil perdeu para o México, por 2 a 1, em pleno Maracanã, resultado que provocou uma grave crise e gerou contestações sobre o trabalho da comissão técnica. O Brasil continuou com uma campanha irregular em amistosos: empatou com a Alemanha Ocidental, por 2 a 2, e ficou no 3 a 3 diante da Iugoslávia. Os dois jogos também foram disputados no Maracanã. Já em 1969, João Havelange resolveu dissolver a comissão técnica e Aymoré Moreira foi demitido. O trabalho teria que recomeçar do zero.

O anúncio do nome do novo treinador da seleção, em 4 de fevereiro de 1969, surpreendeu a todos. O jornalista João Saldanha, polêmico, temperamental e comunista foi chamado para ocupar o cargo. Ele classificou a equipe para a Copa de 1970, mas acabou demitido antes. Mário Jorge Lobo Zagallo Zagallo assumiu a 78 dias da estreia no mundial contra a Tchecoslováquia, dando início à gloriosa campanha do tricampeonato.

À seguir, ouça a íntegra do amistoso em que a Alemanha venceu o Brasil por 2 a 1, em Stuttgart, em 16 de junho de 1968. A narração é de Jorge Curi, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro.