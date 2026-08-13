A Seleção Brasileira teve dois camisas dez na Copa de 1950, a primeira com numeração

Pelé estava com apenas nove anos quando a Copa foi disputada no Brasil, em 1950. A mística da camisa dez só surgiria com ele, a partir do título de 1958, na Suécia. Entretanto, um fato pitoresco marcou o primeiro mundial sediado pelo país. Para facilitar a identificação em campo, a FIFA instituiu os números nas camisas. Ao contrário de hoje, a relação era apresentada aos organizadores a cada partida.

Curiosamente, a seleção teve dois camisas dez em 1950. Jair Rosa Pinto usou o número em todas as partidas, exceto na segunda rodada da fase de grupos, contra a Suíça, no Pacaembu, quando não entrou em campo. Ademir Menezes, conhecido como “queixada”, originalmente o nove da equipe, estampou o dez naquele dia.

Abaixo, as escalações dos seis duelos da seleção brasileira, vice-campeã na Copa de 1950.

Brasil 4×0 México: Barbosa (1), Augusto (2), Juvenal (3), Ely (4), Danilo (5), Bigode (6), Maneca (7), Ademir (8), Baltazar (9), Jair (10) e Friaça (11)

Brasil 2×2 Suíça: Barbosa (1), Augusto (2), Juvenal (3), Bauer (4), Rui (5), Noronha (6), Alfredo (7), Maneca (8), Baltazar (9), Ademir (10) e Friaça (11)

Brasil 2×0 Iugoslávia: Barbosa (1), Augusto (2), Juvenal (3), Bauer (4), Danilo (5), Bigode (6), Maneca (7), Zizinho (8), Ademir (9), Jair (10) e Chico (11)

Brasil 7×1 Suécia: Barbosa (1), Augusto (2), Juvenal (3), Bauer (4), Danilo (5), Bigode (6), Maneca (7), Zizinho (8), Ademir (9), Jair (10) e Chico (11)

Brasil 6×1 Espanha: Barbosa (1), Augusto (2), Juvenal (3), Bauer (4), Danilo (5), Bigode (6), Friaça (7), Zizinho (8), Ademir (9), Jair (10) e Chico (11)

Brasil 1×2 Uruguai: Barbosa (1), Augusto (2), Juvenal (3), Bauer (4), Danilo (5), Bigode (6), Friaça (7), Zizinho (8), Ademir (9), Jair (10) e Chico (11)

Pela relação acima, observe que três jogadores usaram a camisa com o número oito: Ademir, Maneca e Zizinho, um dos maiores jogadores antes de Pelé. Aquela seleção era formada por grandes atletas que, infelizmente, não conquistaram o título.