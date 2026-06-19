Ancelotti prefere deixar a torcida agoniada e não revela a equipe contra o Haiti

A Seleção Brasileira entra em campo hoje, às 21h30, na Filadélfia, e chegará a 115 jogos na história das Copas. Em meio à descrença da torcida, o adversário, o fraco Haiti, vendeu caro a derrota para a Escócia por 1 a 0. Já vimos que as equipes sem tradição no futebol estão dificultando a vida dos grandes neste mundial. A Espanha empatou com Cabo Verde, assim como a Bélgica e Portugal também tropeçaram. A equipe de Ancelotti deve tomar todo cuidado para não ser surpreendida. O italiano ainda não confirmou as modificações e pairam dúvidas.

O treinador já reiterou que o que mais importa é o conjunto e não a individualidade. O futebol mudou em relação às épocas em que o Brasil conquistou a Copa, é verdade. Entretanto, o que menos Ancelotti tem até agora nas mãos é um conjunto. Na estreia, o gol de empate contra o Marrocos surgiu em uma jogada primorosa de Vini Jr. Então, melhor jogar bagunçado com alguém que dê um lampejo de esperança para a torcida, como Endrick, do que simplesmente tentar fazer remendos ao longo da partida. A imprensa especula que a seleção poderá jogar com Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Fabinho e Bruno Guimarães; Luiz Henrique, Raphinha, Matheus Cunha e Vini Jr.

Caso os onze forem confirmados, simplesmente não entendo a teimosia de Ancelotti em não colocar Endrick. Nunca é demais lembrar que em 1958, na Suécia, a comissão técnica apostou em um garoto de 17 anos e Pelé foi apresentado ao mundo. A seleção precisava ganhar da URSS no terceiro jogo da primeira fase. Além do camisa 10, estrearam na Copa Garrincha e Zito e o resto é história.

De volta a 2026, pelo Grupo A, o México venceu a Coreia do Sul por 1 a 0, em Guadalajara, somou seis pontos e já garantiu a classificação para o mata-mata. Em Atlanta, Tchéquia e África do Sul ficaram no empate: 1 a 1. Pela chave B, o Canadá fez 6 a 0 no Catar, em Vancouver, na maior goleada de uma equipe da Concacaf em mundiais. A nota negativa foi a fratura na perna do volante Ismaël Koné, marfinense de nascimento, naturalizado canadense. A imagem dele surpreso com a grave contusão, depois da entrada de Madibo, ficará na história. Já a Suíça fez 4 a 1 na Bósnia, em Los Angeles. O jogo estava empatado por 0 a 0 até os 18 minutos da etapa final.

Na contabilidade da Copa, a primeira rodada teve a maior média de gols desde a edição de 1958. Nesta sexta-feira, além da Seleção Brasileira, destaque para os americanos que podem garantir a classificação, depois da vitória na estreia diante do Paraguai: