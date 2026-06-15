Como novo 7 a 1, Alemanha tem melhor começo de Copas desde 2014 e deve voltar a dar trabalho

Confesso que estava torcendo para a Alemanha não marcar o sétimo gol contra Curaçao. Depois, passei a torcer para que fizesse o oitavo, mas não teve jeito. Não queria nada que remetesse ao malfadado 7 a 1 da Copa de 2014, ainda mais em tempos de grande descrença com a seleção. Para piorar, a equipe europeia ultrapassou o Brasil e agora é a que mais balançou as redes em Copas: 239 a 238. De qualquer forma, Curaçao conseguiu a proeza de empatar o jogo, em Houston, no Texas, com o volante Comenencia. Depois, a equipe, comandada por Julian Nagelsmann, se acertou e fez um treino de luxo. Os gols germânicos foram marcados por Nmecha, Havertz (duas vezes), Schlotterbeck, Musiala, Brown e Undav. A Alemanha teve o melhor começo desde 2014. Os germânicos perderam para o México, na estreia de 2018, e foram surpreendidos pelo Japão, em 2002. Já Curaçao, o menor país que participa da competição, se destacou pela valentia e pelo trabalho de Dick Advocaat. Em 1994, ele treinou a Holanda que perdeu para o Brasil nas quartas de final, em Dallas, no Texas.

Na Filadélfia, no outro jogo do Grupo E, Costa do Marfim e Equador fizeram um jogo equilibrado, bem movimentado e com três bolas na trave. A vitória africana, por 1 a 0, veio apenas nos descontos da partida. Diallo, que tinha entrado no segundo tempo, balançou as redes.

No Grupo F, o Japão já ganhou o título de seleção mais valente da Copa. A equipe lutou até o fim contra a bem montada Holanda e arrancou o empate por 2 a 2, em Dallas. Os gols da “laranja mecânica”, que teve Memphis no acionado no segundo tempo, foram marcados por Van Dijk e Summerville. O Japão buscou o empate duas vezes, com Nakamura e Kamada. O lateral esquerdo Nagatomo, de 39 anos, se tornou o primeiro japonês a estar em cinco Copas. Ele teve passagens por Inter de Milão e Galatasaray e só ficará atrás de Messi, Cristiano Ronaldo e Ochoa, que estão chegando a seis mundiais, neste ano.

Quem lidera o grupo é a Suécia que fez um grande jogo contra a Tunísia: 5 a 1, mais uma goleada. Yasin Ayari, duas vezes, Isak, Gyökeres e Svanberg balançaram as redes e Rekik descontou para os africanos. Por enquanto, nenhum zero a zero.

Nos jogos desta segunda-feira (15), destaque para as estreias da Espanha, da Bélgica e do Uruguai:

13h – Espanha x Cabo Verde – Grupo H – Atlanta (Estados Unidos)

16h – Bélgica x Egito – Grupo G – Seattle (Estados Unidos)

19h – Arábia Saudita x Uruguai – Grupo H – Miami (Estados Unidos)

22h – Irã x Nova Zelândia – Grupo G – Los Angeles (Estados Unidos)

O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, resolveu mandar um recado aos brasileiros em um texto publicado nas redes sociais, neste domingo: “Ontem (sábado) demos o primeiro passo na Copa do Mundo. E fizemos isso com a alegria e o orgulho de representar o Brasil. É só o começo. Seguimos trabalhando e olhando para frente. Vamos juntos!” A equipe volta a campo na sexta-feira para enfrentar o Haiti, que perdeu para a Escócia por “apenas” 1 a 0. Ibañez e Igor Thiago devem ser sacados do time.