CR7, irreconhecível, e Kane, espetacular, marcam o último dia da primeira rodada da Copa

A expectativa era grande para ver Cristiano Ronaldo em campo no último dia da primeira rodada da Copa, ainda mais, depois das exibições de Messi e Mbappé. Foi uma decepção! CR7 estava irreconhecível, apagado, com pouca vontade de jogar e teve uma atuação pífia para alguém do padrão dele que chega ao sexto mundial da carreira. O empate entre Portugal e Congo por 1 a 1, em Houston, foi mais uma surpresa em relação às grandes seleções do mundial. Já a equipe africana, apesar das dificuldades técnicas, demonstrou muita raça e mereceu o resultado.

Agora, quem se superou nesta quarta-feira foi Harry Kane, destaque na vitória da Inglaterra sobre a Croácia por 4 a 2, em Dallas. O “English Team” esteve avassalador, principalmente no começo do segundo tempo. As duas equipes fizeram o primeiro duelo europeu da Copa, o melhor até aqui. Kane chega a dez gols em mundiais e se iguala a Lineker que, em 1986, foi artilheiro da competição, no México, ao balançar as redes adversárias seis vezes. Já a Croácia, vice-campeã em 2018 e terceira colocada em 2022, não demonstrou a ofensividade esperada. Modric, já veterano, não fez uma boa apresentação.

Em Toronto, Gana e Panamá maltrataram a bola, talvez no pior jogo da Copa até aqui, mas a equipe africana levou a melhor e venceu por 1 a 0. No Azteca, na Cidade do México, a Colômbia passou pelo Uzbequistão por 3 a 1 e assumiu a liderança do Grupo K, o que obriga Portugal de Cristiano Ronaldo a ganhar na próxima rodada. A primeira semana de Copa já ficou para trás e, até agora, supera as expectativas, com apenas um zero a zero entre Espanha e Cabo Verde.

Nesta quinta-feira, nos jogos já válidos pela segunda rodada, destaque para a volta a campo dos anfitriões México e Canadá:

13h – República Tcheca x África do Sul – Grupo A – Atlanta

16h – Suíça x Bósnia – Grupo B – Los Angeles

19h – Canadá x Qatar – Grupo B – Vancouver

22h – México x Coreia do Sul – Grupo A – Guadalajara