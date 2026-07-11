Depois de vinte anos, Espanha e França voltarão a se enfrentar em embate decisivo da Copa

A missão da Espanha de encarar a França na semifinal da Copa será dificílima, mas não impossível. A equipe do técnico Luis De La Fuente foi evoluindo ao longo da competição e conta com o talento de Lamine Yamal, o oportunismo de Oyarzabal e a raça de Cucurella. Tem ainda Merino que, novamente, saiu do banco de reservas para garantir a vitória da “fúria” e evitar a prorrogação. Foi assim contra Portugal, nas oitavas, quando fez o gol da vitória. Diante da Bélgica, nesta sexta-feira, em Los Angeles, a partida estava empatada por 1 a 1 e o jogador entrou no lugar de Dani Olmo e sacramentou a classificação, aos 43 minutos do segundo tempo.

Para quem gosta de superstição, a última vez em que a Espanha tinha chegado às semifinais foi em 2010, ano do único título mundial da equipe europeia. O duelo contra a França deverá ser um dos melhores da competição. As duas seleções se enfrentaram apenas uma vez em Copas. Em 2006, na Alemanha, os “azuis”, capitaneados por Zinedine Zidane, venceram por 3 a 1, de virada, nas oitavas de final, e foram enfrentar o Brasil. Depois, perderam a decisão, em Berlim, para a Itália, nos pênaltis, na partida em que o craque francês deu uma cabeçada em Materazzi.

Já a eliminação da Bélgica foi melancólica e representa a despedida de jogadores de uma geração do país que surgiu em 2014. Courtois, um dos maiores goleiros do mundo, se contundiu contra os espanhois, teve de ser substituído e chorou copiosamente. Senne Lammens, o substituto, falhou no lance do segundo gol adversário.

Neste sábado, a Noruega, que despachou a equipe de Ancelotti, vai tentar mais uma façanha: passar pela Inglaterra, em Miami, a partir das 18h (horário de Brasília). Às 22h, a Argentina terá a Suíça pela frente, em Kansas City, e quer provar que a instabilidade dos dois últimos jogos, contra Cabo Verde e Egito, ficou para trás. Caso a equipe de Scaloni, atual campeã, seja eliminada, a Copa de 2026 terá uma final inédita.

Bom sábado de futebol com transmissões da Rádio Jovem Pan.