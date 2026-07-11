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Thiago Uberreich

Depois de vinte anos, Espanha e França voltarão a se enfrentar em embate decisivo da Copa

A “fúria” despachou a “geração belga” em dia de contusão do goleiro Courtois
Thiago Uberreich

Thiago Uberreich

Jogador Lamine Yamal da Seleção da Espanha
Jogador Lamine Yamal da Seleção da Espanha Biso, CC BY 4.0 , via Wikimedia Commons

A missão da Espanha de encarar a França na semifinal da Copa será dificílima, mas não impossível. A equipe do técnico Luis De La Fuente foi evoluindo ao longo da competição e conta com o talento de Lamine Yamal, o oportunismo de Oyarzabal e a raça de Cucurella. Tem ainda Merino que, novamente, saiu do banco de reservas para garantir a vitória da “fúria” e evitar a prorrogação. Foi assim contra Portugal, nas oitavas, quando fez o gol da vitória. Diante da Bélgica, nesta sexta-feira, em Los Angeles, a partida estava empatada por 1 a 1 e o jogador entrou no lugar de Dani Olmo e sacramentou a classificação, aos 43 minutos do segundo tempo. 

Para quem gosta de superstição, a última vez em que a Espanha tinha chegado às semifinais foi em 2010, ano do único título mundial da equipe europeia. O duelo contra a França deverá ser um dos melhores da competição. As duas seleções se enfrentaram apenas uma vez em Copas. Em 2006, na Alemanha, os “azuis”, capitaneados por Zinedine Zidane, venceram por 3 a 1, de virada, nas oitavas de final, e foram enfrentar o Brasil. Depois, perderam a decisão, em Berlim, para a Itália, nos pênaltis, na partida em que o craque francês deu uma cabeçada em Materazzi. 

Já a eliminação da Bélgica foi melancólica e representa a despedida de jogadores de uma geração do país que surgiu em 2014. Courtois, um dos maiores goleiros do mundo, se contundiu contra os espanhois, teve de ser substituído e chorou copiosamente. Senne Lammens, o substituto, falhou no lance do segundo gol adversário. 

Neste sábado, a Noruega, que despachou a equipe de Ancelotti, vai tentar mais uma façanha: passar pela Inglaterra, em Miami, a partir das 18h (horário de Brasília). Às 22h, a Argentina terá a Suíça pela frente, em Kansas City, e quer provar que a instabilidade dos dois últimos jogos, contra Cabo Verde e Egito, ficou para trás. Caso a equipe de Scaloni, atual campeã, seja eliminada, a Copa de 2026 terá uma final inédita. 

Bom sábado de futebol com transmissões da Rádio Jovem Pan. 

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