Dia exato do retorno de Charles Miller ao Brasil, em 1894, ainda é lacuna na historiografia

O introdutor do futebol no Brasil voltava da Inglaterra depois de dez anos de estudos, em Southampton

Charles William Miller desembarcou no Porto de Santos em 1894, aos 20 anos de idade. Filho do engenheiro escocês John Miller, que trabalhava na São Paulo Railway, e da brasileira Carlota Alexandrina Fox, o jovem tinha passado uma década estudando na Banister Court School, em Southampton, na Inglaterra. Ele nasceu no Brás, em 24 de novembro de 1874, na chácara dos avós maternos, Henry Fox e Harriett Mathilda Rudge Fox. A residência ficava na Rua Monsenhor de Andrade, nº 24.

Ao chegar ao Brasil com dois jogos de camisas, duas bolas, um par de chuteiras, uma bomba de ar e um livro de regras, Miller foi trabalhar na São Paulo Railway e, ao mesmo tempo, começou a se empenhar para difundir o futebol na cidade que ainda era desconhecido. Entretanto, a primeira partida oficial disputada em terras brasileiras demoraria alguns meses. Em 14 de abril de 1885, às margens do Tamanduateí, onde ficava a Várzea do Carmo, a equipe da São Paulo Railway venceu a São Paulo Gaz Company por 4 a 2.

Miller começou a frequentar o SPAC, São Paulo Athletic Club (hoje Clube Atlético São Paulo), da colônia inglesa. Não demorou muito, ele passou a vestir a camisa da equipe que foi campeã da primeira edição do Campeonato Paulista, em 1902.

Mas, afinal, qual foi o dia exato do desembarque de Charles Miller ao Brasil? No livro “Charles Miller – 1894/1994 – Memoriam S.P.A.C”, John R.Mills (1938-1998), um dos mais conceituados historiadores dos primórdios do futebol brasileiro, informa que Charles Miller saiu da Inglaterra em 12 de outubro de 1894 (há 132 anos) e desembarcou no Porto de Santos em novembro, sem detalhar o dia exato. Outras correntes destacam que ele teria chegado ao Brasil em 18 de fevereiro de 1894.

O “Memória da Pan” pesquisou as relações disponíveis de navios que chegaram aos portos de Santos e do Rio de Janeiro em 1894 e não encontrou o nome do introdutor do futebol brasileiro, que morreu em 1953, aos 78 anos. Quem sabe a informação ainda apareça!