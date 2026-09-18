Entorno da atual Avenida Tiradentes abrigou os primeiros campos de futebol de São Paulo

Quem se desloca freneticamente pela Avenida Tiradentes, em São Paulo,não imagina que aquela região foi o berço do futebol paulista e brasileiro. O terreno pertencente ao Clube Tietê, por exemplo, abrigava a Chácara da Floresta, praticamente o primeiro campo responsável por aglutinar os principais times da cidade, ainda no começo do Século XX. O local, construído em 1906, foi a casa inicial do São Paulo.

Percorrendo a região, no terreno da atual Fatec ficava a Chácara Dulley, no Bom Retiro. Naquela área, inicialmente, era praticado o críquete, mas, depois, o SPAC, São Paulo Athletic Club, começou a utilizá-la para treinamentos. Praticamente ao lado, mais para o centro, ficava a Chácara Witte, associada ao Germânia que, depois, mudaria de nome para Pinheiros.

Às margens do Tamanduateí, ficava a Várzea do Carmo que, de acordo com a historiografia, recebeu o primeiro jogo disputado no país. A equipe da São Paulo Railway, que tinha como destaque o jovem Charles Miller, introdutor do esporte no Brasil, venceu a São Paulo Gaz Company por 4 a 2. O local foi desativado em 1914.

Ainda falando sobre os primórdios do futebol em São Paulo, a cerca de três quilômetros da Tiradentes, se localizava o Velódromo Paulistano ou Velódromo da Consolação (1896-1915), onde hoje está a rua Nestor Pestana.

Quem quiser mais detalhes sobre os primórdios dos campos de futebol da cidade, vale a pena ler “Cego é Aquele que só vê a Bola: o Futebol Paulistano e a Formação de Corinthians, Palmeiras e São Paulo”, de João Paulo França Streapco (Edusp/2015).