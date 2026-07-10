França passa imagem de seleção imbatível da Copa, mas precisa fugir do ‘já ganhou’

A história das Copas mostra que seleções consideradas favoritas ao encantar o mundo pelas apresentações durante a competição nem sempre ficaram com o título. Em 1954, a Hungria derrubava os adversários e de goleada, mas perdeu a finalíssima para a Alemanha. A Holanda provou o mesmo gosto amargo, vinte anos depois, em 1974. A célebre “laranja mecânica”, de Cruyff, surpreendeu o planeta bola com um esquema tático inovador e foi derrotada na finalíssima também pelos alemães. A própria seleção brasileira não ficou com os títulos em 1950 e em 1982, apesar de se firmar como favorita no andamento do torneio.

A diferença do futebol apresentado pela França em relação às demais equipes poucas vezes foi vista em edições de Copas. A Argentina, atual campeã, também é favorita, claro, mas pelo fato de contar com Messi. Já os comandados de Deschamps mostram que, além do conjunto, têm atletas decisivos, como Mbappe, Dembele e Olise. Guardadas às devidas proporções, o trio lembra Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho e Rivaldo que comandaram o Brasil na conquista do penta, em 2002.

Os “azuis” formam um time quase perfeito que defende quando precisa, ataca como ninguém. A França já marcou 16 gols na Copa, sendo a metade por Mbappe que, por incrível que pareça, perdeu um pênalti contra o Egito, nesta quinta-feira, em Boston. Em compensação, o camisa 10 marcou um golaço. Dembele também deixou o dele: 2 a 0, mesmo placar do embate entre as duas equipes na semifinal da Copa de 2022.

Até as quartas de final, a campanha da França já é a melhor quando comparada com as dos títulos em 1998 e 2018. A equipe venceu todos os jogos: Senegal, Iraque, Noruega, Suécia, Paraguai e Egito. O adversário da semifinal sai hoje do vencedor de Espanha e Bélgica, que se enfrentam em Los Angeles, às 16h (horário de Brasília). A minha curiosidade é saber como a equipe de Didier Deschamps vai se comportar com um adversário considerado mais forte.

Próximos jogos das quartas de final/Copa 2026