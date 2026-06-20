Seleção evolui pouco, faz três gols no primeiro tempo, mas leva sufoco do Haiti no final 

Assistindo a Brasil e Haiti, me questionei se não seria a pior seleção que já vi jogar, desde 1990. Se bem que, no Mundial da Itália, a equipe de Lazaroni ganhou os três jogos da fase de grupos: Suécia, Costa Rica e Escócia. Depois, perdeu para a Argentina nas oitavas de final e foi eliminada precocemente. Assim como há 36 anos, temos o mesmo misto de desconfiança, descrença e medo de ir embora cedo da Copa.

Ancelotti começou a partida contra o Haiti, na Filadélfia, apenas com duas mudanças em relação ao duelo de estreia contra o Marrocos. Danilo entrou no lugar de Ibañez e Matheus Cunha substituiu Igor Thiago.



Jogando de azul, o Brasil imprimiu um bom ritmo no primeiro tempo, teve um lampejo de bom futebol e balançou as redes com Matheus Cunha, duas vezes, e Vinicius Jr. A dupla comandou a vitória nacional por 3 a 0, garantindo, provisoriamente, o primeiro lugar do grupo C e encaminhando a classificação. O Marrocos venceu a Escócia por 1 a 0, com gol relâmpago de Saibari, aos dois minutos de partida, e está em segundo.

Em inúmeros momentos da partida, a seleção de Carlo Ancelotti esteve apática, ainda bagunçada e desentrosada. No segundo tempo, o time ficou devendo futebol e conseguiu tomar sufoco do aguerrido Haiti. Ederson entrou no lugar de Bruno Guimarães, Gabriel Martinelli substituiu Paquetá, Rafinha deixou o gramado com dores e deu espaço ao jovem Rayan, e Endrick, finalmente acionado, foi a campo aos 18 minutos com a saída de Matheus Cunha. Pelo visto, o esquema do treinador não prevê o garoto de 19 anos como titular.



Ainda sem convencer na Copa, a vitória veio e Neymar, que virou alvo de piada do presidente da República, já estará à disposição da comissão técnica para a partida contra a Escócia, na quarta-feira (24), em Miami, às 19h. Com uma nova vitória, o Brasil praticamente garante o primeiro lugar da chave e terá, já no mata-mata, um adversário do grupo F: Holanda, Japão, Suécia e Tunísia entram em campo neste fim de semana.



Espero que o técnico Carlo Ancelotti já tenha feito todos os testes necessários, já que o tempo para encontrar o time ideal já terminou. Que comece, efetivamente, a Copa para a seleção brasileira.

14h – Holanda x Suécia – Grupo F – Houston

17h – Alemanha x Costa do Marfim – Grupo E – Toronto

21h – Equador x Curaçao – Grupo E – Kansas City

1h (domingo) – Tunísia x Japão – Grupo F – Monterrey