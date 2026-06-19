Matheus Cunha e Vini Jr. comandam 1ª vitória da Copa, Brasil respira e assume liderança

A Seleção Brasileira foi a campo já sobre críticas, isso porque, além do empate na estreia e o baixo desemprenho apresentado, Carlo Ancelotti não começou o jogo com Endrick, um pedido que a torcida tem feito desde sábado, quando Brasil fez seu primeiro jogo. Para a segunda partida, apenas duas mudanças: Danilo e Matheus Cunha, que ocuparam o lugar de Ibañez e Igor Thiago.

Mudança que fez efeito na partida, já que Matheus Cunha foi o autor de dois dos três gols da Seleção Brasileira. Quem fechou o placar foi Vini Jr., que nesta sexta, também superou Ronaldinho em contribuição para gol. O camisa 7 agora tem 6 participações, construída em seis jogos.

Dentro de campo a tensão tomou conta do jogo. Isso porque o desepero por balançar logo às redes e ficar mais perto de chegar a primeira vitória, fez o Brasil pecar no posicionamento, sendo penalizado pelo impedimento. Mas, o Brasil mais ofensivo e buscando o gol a todo momento, fez a diferença. Não por acaso a partida terminou 3 a 0 para a Seleção.

Vitória dá um alívio para equipe de Ancelotti, que agora, deviso ao saldo de gols, ocupa a primeira posição do Grupo C. Tem os mesmos quatro pontos que o Marrocos, mas fica à frente pelo critério desempate.

Brasil vai para última rodada, contra a Escócia, partida que acontece na quarta-feira (24), com o dever de vencer a partida para assegurar sua classificação para próxima fase, apesar de já ter enaminhado o resultado nesta sexta.

O jogo

A Seleção Brasil fez nesta sexta-feira (19) o segundo jogo da fase de grupos da Copa do Mundo. Diante do Haiti, equipe que o Brasil até então nunca tinha perdido, a canarinha manteve o retrospecto. O jogo começou tenso, faltoso, com Haiti dando duas entradas pesadas nos jogadores do Btadil, sendo uma delas em Vini Jr. Os seis primeiros minutos não tiveram nada, apesar da pressão da seleção, nenhum chute a gol e nenhuma jogada que gerasse perigo.

Ansiedade brasileira em abrir o placar fez com que a Seleção penasse no posicionamento, ficando várias vezes em situação de impedimento. O Brasil até abriu o placar aos aos 11 minutos, com Raphinha. Mas, a comemoração durou pouco, porque a arbitragem marcou impedimento.

Ansiedade anula gols

A Seleção do Haiti, por sua vez, ia apostando em jogadas ponturais para se aproximar da área brasileira e tentar marcar. O desespero da seleção começou a se fazer presente. Aos 21 minutos, Raphinha teve uma ótima chance ao sair frente à frente com o goleiro, mas, tentou jogar por cobertura e mandou para fora.

Só que no lance seguinte, aos 22 minutos, após uma jogada de Vini Jr. pela esquerda e o rebote do goleiro, Matheus Cunha, que estava na frente do gol balançou às redes.

Aos 35 minutos, Matheus Cunha, mais uma vez foi às redes e fez o segundo do Brasil, amenizando um pouco a tensão da equipe. Ainda no primeiro tempo o Brasil precisou fazer uma substituição, Raphinha saiu machucado e Rayan foi para o jogo. Já no final do primeiro tempo, aos 45 minutos, Vini Jr., em um contra-ataque ampliou para o Brasil, fazendo o terceiro da Seleção.

O segundo tempo foi mais calmo, Brasil apesar administrou o jogo. Atendendo ao pedido dos torcedores que tanto pediram por Endrick, Ancelotti colocou ele no jogo. Com poucos minutos no time, balançou às redes, mas o gol foi anulado por imedimento. Quem também entrou e agitou a galera foi Gabriel Martinelli, que acertou um chute no travessão.

Se o Brasil se assegurou na próxima fase da Cpa do Mundo, o Haiti, por outro lado, está eliminado da competição. Mesmo com um jogo ainda a ser disputado, os haitianos não tem mais chances de classificação por somares duas derrotas.