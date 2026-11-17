A torcida e a imprensa questionavam se Carlo Ancelotti teria na seleção o mesmo desempenho obtido nos clubes, como o Real Madrid. Até agora, no entanto, o treinador não obteve êxito no comando da camisa amarela por uma simples razão: ele jamais vai conseguir trabalhar com um mesmo grupo por um longo tempo. Quando teve mais dias, justamente durante a Copa do Mundo, o resultado foi pífio, com a eliminação para a Noruega nas oitavas de final.

O treinador até que conseguiu revelar nomes, como Ryan, mas ainda é pouco. Desde a estreia no cargo, em junho de 2025, Ancelotti fez 22 jogos, ganhou 13, empatou quatro e perdeu cinco. Com aproveitamento médio de 60%, o italiano tem melhor desempenho do que os antecessores, Dorival Júnior e Fernando Diniz, mas fica atrás de Tite, que comandou o Brasil em duas Copas e alcançou índice de 80%.

A vitória diante de Singapura por 7 a 0, nesta terça-feira (17), depois de uma derrota para o Japão por 3 a 2, não representou absolutamente nada. O descasamento da torcida com a seleção continua e as dúvidas sobre o processo de renovação persistem. O técnico enfrenta críticas, pressões e até “fritura” por parte de nomes históricos do futebol. Romário, por exemplo, tetracampeão em 1994, já pediu a cabeça de Ancelotti.

O ano de 2027 será marcado pelo início das Eliminatórias para o mundial de 2030 com jogos a partir do segundo semestre. Antes, as partidas da data Fifa pouco devem acrescentar. Carlo Ancelotti nunca deixou de admitir que o trabalho não é o ideal. Entretanto, o sonho de recolocar a seleção no topo do continua cercado de dúvidas e de ceticismo. A pior colocação brasileira em uma Copa, desde 1990, pelo visto, não interferiu no imobilismo da CBF.