De três jogos, apenas um teve real importância técnica: o confronto com o Japão

Mais uma janela de Data FIFA chega ao fim e a Seleção Brasileira deixa um recado misto (e revelador). No período, o time de Carlo Ancelotti enfrentou adversários de níveis muito diferentes. De três jogos, apenas um teve real importância técnica: o confronto com o Japão. E nesse único teste de verdade, o Brasil perdeu.

O placar isolado dos outros dois confrontos (goleadas sobre adversários bem abaixo no ranking) pouco ou nada acrescenta. O resultado que importa é o 3-2 sofrido diante do Japão, em amistoso disputado em Singapura.O único jogo que valia como termômetro.

O Japão não é seleção mediana. É um time organizado, intenso e competitivo (17º no ranking da FIFA), que chegou às oitavas da Copa do Mundo de 2026 e só caiu para o Brasil por 2-1, com gol de Martinelli nos acréscimos. Já havia vencido o Brasil em 2025 (também por 3-2).

No amistoso de Singapura, os japoneses exploraram a linha alta brasileira, abriram 2-0 cedo (gols de Kubo e Nakamura) e mantiveram intensidade. Vinícius Júnior marcou duas vezes (uma delas de longa distância) e o Brasil chegou a empatar, mas Sakamoto definiu nos acréscimos.

Ancelotti e Raphinha foram expulsos no final por protestos. O próprio técnico admitiu o início ruim e o “colapso mental” após os primeiros erros, embora tenha avaliado positivamente boa parte do jogo e destacado a qualidade de alguns jogadores com menos minutos.

Esse foi o único jogo da janela que realmente testou organização, transições defensivas, equilíbrio e capacidade de competir contra um adversário de nível intermediário-alto. E o Brasil perdeu.

Os outros jogos: resultado esperado, pouco aprendizado.

Contra Singapura (149ª no ranking da FIFA — o adversário de pior posição enfrentado pelo Brasil neste século), a goleada era o mínimo esperado. O time chegou a liderar por 4-0 no intervalo, com hat-trick de Vinícius e gol de Endrick. Final 7 a 0.

Singapura é uma seleção de nível regional do Sudeste Asiático, sem tradição em Copas e com elenco quase todo local. Confrontos assim servem principalmente para rodagem de elenco, minutos para jovens e manutenção de ritmo. Não são termômetro de competitividade.

O mesmo vale para o jogo anterior contra a Índia (138ª), também vencido por goleada. Resultados contra times muito abaixo do nível geram pouco aprendizado real.

Esses amistosos ocorrem no início de um novo ciclo pós-Copa de 2026 (quando o Brasil saiu nas oitavas, derrotado pela Noruega). Ancelotti tem rodado o elenco e testado ideias. Nesse contexto:Golear seleções muito fracas é o básico e não muda a avaliação.

Perder para o Japão — especialmente com início frágil e gol no fim — reforça que ainda há trabalho a fazer em solidez defensiva, controle de jogo e mentalidade contra adversários organizados e intensos.

A superioridade individual (como a de Vinícius) aparece, mas a consistência coletiva ainda é o ponto a ser resolvido.

Ancelotti já reconheceu publicamente que o que está sendo feito “não é suficiente” e que precisa fazer mais para tornar a Seleção novamente competitiva de verdade.Em resumo: de três jogos nesta Data FIFA, só um teve importância técnica. E nesse jogo o Brasil perdeu. O restante do placar é cenário. O que fica é a necessidade de evolução real contra quem pode, de fato, oferecer resistência. No futebol o tempo corre mais rápido.

Até a próxima.