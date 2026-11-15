JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Especial 2º Turno das Eleições 2026 | 11h00 - 16h30
Wanderley Nogueira

Ancelotti: o problema é o técnico ou o futebol brasileiro?

Na Seleção desde o fim de maio de 2025, treinador italiano chegou com um dos currículos mais vencedores da história do futebol de clubes
Wanderley Nogueira

Wanderley Nogueira

Treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti
Treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti GABRIEL VIDAL/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Carlo Ancelotti chegou à Seleção Brasileira no fim de maio de 2025 carregando o peso de um dos currículos mais vencedores da história do futebol de clubes. Cinco Champions League, títulos nas principais ligas europeias e a fama de gestor sereno e eficaz.

A expectativa era alta: o italiano traria ordem, equilíbrio e competitividade real a um time que, nos ciclos anteriores, oscilava entre o talento individual e a falta de estrutura.Pouco mais de um ano e meio depois, o balanço é de avanços pontuais, mas de desempenho aquém do que se esperava de um nome desse calibre.

O Brasil se classificou para a Copa de 2026, o ambiente interno ficou mais estável e houve melhora defensiva inicial. Nos números gerais, Ancelotti soma 16 vitórias, 4 empates e 5 derrotas em 21 jogos.

O problema aparece quando o recorte se torna mais exigente.Contra adversários de nível médio-alto ou superior, o aproveitamento cai de forma significativa. Na Copa do Mundo, o time passou do grupo e eliminou o Japão na fase seguinte, mas foi eliminado nas oitavas pela Noruega (1-2).

A campanha foi modesta para o padrão histórico recente da Seleção. Derrotas como a de 3-2 para o Japão em amistoso recente reforçaram a percepção de oscilação. Críticas recorrentes apontam falta de identidade clara de jogo, dependência excessiva de individualidades (especialmente Vinícius Júnior) e dificuldade de controlar o meio-campo.

A imprensa internacional, especialmente a inglesa e a espanhola, tem sido direta. Analistas como Tim Vickery descrevem o período como “francamente decepcionante”. O problema central de como encaixar pontas de qualidade com uma estrutura sólida de meio-campo e defesa ainda não foi resolvido de forma consistente.

Elogios à serenidade e ao pragmatismo de Ancelotti apareceram em momentos pontuais da Copa, mas o consenso é de que a Seleção ainda não convence como candidata séria.Isso não significa que o trabalho seja um desastre estatístico. O futebol brasileiro atual tem dificuldades estruturais reais: escassez de meias capazes de controlar o jogo, saída precoce de talentos para a Europa e uma abundância de pontas que dificulta o equilíbrio coletivo.

Ancelotti, pragmático por natureza, tem reconhecido publicamente que o meio-campo é a prioridade. A expectativa, porém, era que um técnico do seu nível impusesse mais ordem e clareza em 18 meses.

Isso ainda não aconteceu.Como consequência, a imagem de “ganhador nato” começa a ser questionada, sobretudo no Brasil. Ninguém discute o currículo de clubes. O que se discute é a transferência automática dessa aura para a Seleção.

Após a eliminação para a Noruega e resultados inconsistentes, textos e declarações passaram a separar o Ancelotti dos clubes do Ancelotti da Seleção. A CBF renovou o contrato até 2030, o que garante continuidade e tempo para um ciclo com uma geração mais nova.

Enquanto não houver um título relevante, no entanto, essa aura fica mais frágil.O próximo grande teste será a Copa América de 2028. Até lá, o trabalho de Ancelotti seguirá sob o olhar atento de quem esperava mais de um nome que, em clubes, raramente decepcionava.

A pergunta que fica é simples: o italiano ainda conseguirá construir a estrutura que falta ou o material humano e as limitações do futebol brasileiro atual vão continuar limitando o resultado?

Assuntos

continue lendo

Raphinha durante amistoso entre Japão x Brasil neste sábado (14) Futebol Internacional Raphinha critica arbitragem em amistoso da Seleção: ‘Vou acreditar que ele errou’ Atacante brasileiro foi expulso na reta final da partida, quando já havia sido substituído; Brasil perdeu para o Japão por 3 a 2
  1. Carlos Miguel levou o Palmeiras às finais e quebra marcas Wanderley Nogueira · há 2 dias
  2. Japão entra em missão revanche contra o Brasil Wanderley Nogueira · há 3 dias
  3. 'Espírito de samurai' contra Infantino Wanderley Nogueira · há 4 dias
  4. Futebol e a morte de Jesús: quando o azar se alinha Wanderley Nogueira · há 5 dias