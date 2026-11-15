Ancelotti: o problema é o técnico ou o futebol brasileiro?

Na Seleção desde o fim de maio de 2025, treinador italiano chegou com um dos currículos mais vencedores da história do futebol de clubes

Carlo Ancelotti chegou à Seleção Brasileira no fim de maio de 2025 carregando o peso de um dos currículos mais vencedores da história do futebol de clubes. Cinco Champions League, títulos nas principais ligas europeias e a fama de gestor sereno e eficaz.

A expectativa era alta: o italiano traria ordem, equilíbrio e competitividade real a um time que, nos ciclos anteriores, oscilava entre o talento individual e a falta de estrutura.Pouco mais de um ano e meio depois, o balanço é de avanços pontuais, mas de desempenho aquém do que se esperava de um nome desse calibre.

O Brasil se classificou para a Copa de 2026, o ambiente interno ficou mais estável e houve melhora defensiva inicial. Nos números gerais, Ancelotti soma 16 vitórias, 4 empates e 5 derrotas em 21 jogos.

O problema aparece quando o recorte se torna mais exigente.Contra adversários de nível médio-alto ou superior, o aproveitamento cai de forma significativa. Na Copa do Mundo, o time passou do grupo e eliminou o Japão na fase seguinte, mas foi eliminado nas oitavas pela Noruega (1-2).

A campanha foi modesta para o padrão histórico recente da Seleção. Derrotas como a de 3-2 para o Japão em amistoso recente reforçaram a percepção de oscilação. Críticas recorrentes apontam falta de identidade clara de jogo, dependência excessiva de individualidades (especialmente Vinícius Júnior) e dificuldade de controlar o meio-campo.

A imprensa internacional, especialmente a inglesa e a espanhola, tem sido direta. Analistas como Tim Vickery descrevem o período como “francamente decepcionante”. O problema central de como encaixar pontas de qualidade com uma estrutura sólida de meio-campo e defesa ainda não foi resolvido de forma consistente.

Elogios à serenidade e ao pragmatismo de Ancelotti apareceram em momentos pontuais da Copa, mas o consenso é de que a Seleção ainda não convence como candidata séria.Isso não significa que o trabalho seja um desastre estatístico. O futebol brasileiro atual tem dificuldades estruturais reais: escassez de meias capazes de controlar o jogo, saída precoce de talentos para a Europa e uma abundância de pontas que dificulta o equilíbrio coletivo.

Ancelotti, pragmático por natureza, tem reconhecido publicamente que o meio-campo é a prioridade. A expectativa, porém, era que um técnico do seu nível impusesse mais ordem e clareza em 18 meses.

Isso ainda não aconteceu.Como consequência, a imagem de “ganhador nato” começa a ser questionada, sobretudo no Brasil. Ninguém discute o currículo de clubes. O que se discute é a transferência automática dessa aura para a Seleção.

Após a eliminação para a Noruega e resultados inconsistentes, textos e declarações passaram a separar o Ancelotti dos clubes do Ancelotti da Seleção. A CBF renovou o contrato até 2030, o que garante continuidade e tempo para um ciclo com uma geração mais nova.

Enquanto não houver um título relevante, no entanto, essa aura fica mais frágil.O próximo grande teste será a Copa América de 2028. Até lá, o trabalho de Ancelotti seguirá sob o olhar atento de quem esperava mais de um nome que, em clubes, raramente decepcionava.

A pergunta que fica é simples: o italiano ainda conseguirá construir a estrutura que falta ou o material humano e as limitações do futebol brasileiro atual vão continuar limitando o resultado?