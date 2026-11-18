A Seleção Brasileira encerrou a temporada de 2026 na 7ª colocação do ranking da FIFA, com 1.800,91 pontos. A última atualização do ano, divulgada em 18 de novembro, confirmou a queda da equipe comandada por Carlo Ancelotti, que foi ultrapassada por Marrocos (5º) e Portugal (6º).

Esse resultado representa o pior fechamento de temporada da década (2017-2026). Nos últimos dez anos, o Brasil sempre terminou o ano entre as cinco primeiras posições do ranking. Veja a sequência completa dos fechamentos de ano:

2017: 2º

2018: 3º

2019: 3º

2020: 3º

2021: 2º

2022: 1º

2023: 5º

2024: 5º

2025: 5º

2026: 7º

A queda é especialmente relevante porque marca o pior resultado ao fim de um ano desde 2013, quando a Seleção fechou a temporada em 10º lugar. Vale lembrar que, embora o Brasil tenha chegado ao 9º lugar em 2016 (no meio do ano, após a Copa América Centenário), naquele ano a equipe se recuperou e encerrou a temporada na 2ª posição.

Com a Espanha liderando o ranking (campeã da Copa do Mundo de 2026), seguida por Argentina, França e Inglaterra, o Brasil deixa o top-5 pela primeira vez no encerramento de uma temporada desde o início da década.

A derrota para o Japão (3 a 2) e a vitória sobre Singapura (7 a 0) na última Data FIFA foram decisivas para o desfecho.

Até a próxima.